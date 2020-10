ALPERIA RAFFORZA LA PRESENZA IN VENETO: APERTI I DUE NUOVI ENERGY CORNER A PADOVA E MESTRE

Bolzano, 15 settembre 2020 – Alperia S.p.A. continua il percorso di rafforzamento della propria presenza in Veneto con l’apertura di due nuovi energy corner in Veneto il primo alle porte di Padova e l’altro a Mestre rispettivamente all’interno dei centri commerciali Ipercity e Nave de Vero. Si tratta di due nuovi spazi di contatto con il pubblico che si aggiungono a quello nei pressi do Treviso al centro commerciale Tiziano inaugurato lo scorso luglio.

Come previsto dal piano commerciale dell’azienda e nonostante i ritardi causati dall’emergenza sanitaria Covid-19, Alperia S.p.A. ha confermato il proprio impegno per un sempre maggiore radicamento in Veneto, con l’obiettivo di offrire un punto di informazione e contatto ai clienti già presenti su questo territorio ed allo stesso tempo dotarsi di uno spazio dove poter presentare la propria offerta commerciale. La scelta è ricaduta su due centri commerciali proprio per sfruttare il flusso di pubblico e perché strategici dal punto di vista della localizzazione geografica.

Il ceo di Alperia S.p.A., Johann Wohlfarter commenta con soddisfazione le aperture in Veneto: “è il segno della volontà dell’azienda di radicarsi in un mercato strategico come quello Veneto facendo conoscere a privati ed imprese i punti della propria offerta commerciale oltre che i valori e l’identità aziendale. Si tratta di un percorso che nei prossimi mesi si articolerà in altre aperture a conferma della nostra volontà di essere sempre più radicati offrendo ai clienti un punto di contatto e di riferimento. Per noi queste aperture sono un investimento che sicuramente darà risultati importanti”.