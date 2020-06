Allo IOV la super terapia CAR-T

La terapia cellulare CAR-T, acronimo che sta per 'Chimeric Antigen Receptor', recettori chimerici per l'antigene, utilizza come cura i linfociti T del paziente, una delle cellule più importanti del sistema immunitario. E' considerato da molti il futuro della lotta alle neoplasie. L’Istituto Oncologico Veneto - IRCCS da oltre 15 anni è in prima linea con numerosi progetti didi immunoterapia adottiva che comprendono differenti approcci di “ridirezionamento” tumore-specifico dei linfociti, tra cui l’utilizzo di CAR. Il responsabile dei progetti disu questo tipo di terapia d’avanguardia è il professor Antonio Rosato, direttore scientifico vicario dello IOV e docente di Immunologia e diagnostica molecolare oncologica all’Università di Padova.«I CAR-T rappresentano una nuova forma molto promettente di trattamento di alcune neoplasie ematologiche – spiega il professor Rosato – in particolare leucemia linfoblastica acuta e linfomi Non-Hodgkin di derivazione dai linfociti B. La terapia è basata sull’uso di linfociti T geneticamente modificati per essere re-indirizzati sul bersaglio tumorale. Questo è possibile attraverso l’impiego di vettori virali che codificano per proteine espresse sulla superficie cellulare linfocitaria e chiamate Recettori Chimerici per l’Antigene (CAR). I CAR sono strutture artificiali ma costituite dall’assemblaggio di “parti” di molecole biologiche naturali, in particolare la porzione di riconoscimento di un anticorpo fusa a moduli di trasduzione del segnale a livello intracellulare. In definitiva, un CAR è dotato intrinsecamente sia della capacità di riconoscere il bersaglio tumorale che di attivare il linfocita T ad uccidere la cellula neoplastica. Se da un lato i linfociti T armati con CAR rappresentano una delle frontiere più avanzate dellaoncoematologica, dall’altro lo sviluppo di terapie CAR-T nei tumori solidi, invece, è ancora una sfida».Lo IOV è entrato a far parte di uno degli studi più avanzati nell'ambito dell'oncologia mondiale, promosso dal Ministero della Salute con un apposito finanziamento di 10 milioni di euro. Si tratta del progetto “Sviluppo di una progettualità mirata a incrementare l’uso dell’immunoterapia basata sull’impiego delle cellule CAR T in pazienti oncologici”, attività coordinata da Alleanza Contro il Cancro (ACC) che vede la partecipazione dei massimi centri oncologici e IRCCS italiani. Il progetto in cui l'Istituto è stato inserito è suddiviso in varie fasi, che vanno dalla definizione di processi produttivi in grado di contenere i costi correlati alla generazione di cellule CAR, alla identificazione di nuovi targets selettivamente espressi su cellule neoplastiche e compatibili con l’impiego clinico delle CAR-T. Lo IOV partecipa a tutti i working group, ma ha il compito specifico di coordinare il team di lavoro su Aspetti legali e di proprietà intellettuale (WP 6), argomento rilevante e delicato per il costo particolarmente elevato che hanno attualmente queste terapie, grazie al prezioso contributo dell’avvocato Marta Lucchetta.«Lo IOV è attualmente l’unica struttura del Triveneto in cui siano presenti le competenze per lo sviluppo e la validazione di CAR-T ex novo – aggiunge il professor Rosato -, ovvero dall’identificazione del bersaglio e lo sviluppo di anticorpi monoclonali, alla costruzione dei vettori e la trasduzione delle cellule T, fino alla validazione preclinica in vitro e in vivo in una animal facility dotata di struttura di contenimento BL3. Nello specifico, gli sforzi nell’ambito dei CAR-T sono accentrati sul tumore della prostata, sul mesotelioma, sui carcinomi nasofaringei e non solo. Tutte queste terapie CAR-T sono strettamente individuali e presuppongono lo sviluppo di approcci personalizzati per ogni singolo paziente, approcci che richiedono molto tempo e sono estremamente costosi. Per questo il, le donazioni e i finanziamenti ministeriali rappresentano la leva fondamentale per le attività dello IOV, che ha ottenuto dal Ministero della Salute la qualifica di Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) in quanto associa alla prevenzione e alla terapia delle patologie oncologiche una rigorosa attività scientifica che mira a trasferire direttamente alla pratica clinica i risultati ottenuti in laboratorio».Sito: