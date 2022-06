Algeco partner dell'Autogiro d'Italia 2022 e del Marina Militare Nastro Rosa Tour 2022

Percorsi e rotte per superarsi sempre: con questa visione l'azienda sostiene prestigiosi eventi sportivi

Dare supporto a spettacolari sfide che uniscono valori sportivi, bellezza, valorizzazione dell'ambiente e di suggestivi territori: con questo obiettivo prosegue e cresce l'impegno e la presenza di Algeco, società leader nel settore delle strutture prefabbricate, nel mondo dello sport. A confermarlo importanti partnership con grandi eventi come l'Autogiro d'Italia 2022, la prestigiosa manifestazione, organizzata sotto l'egida del Csi e in collaborazione con l'Asi, che ha condotto dal 22 al 28 maggio affascinanti auto storiche in un appassionate "Viaggio al Sud", e il Marina Militare Nastro Rosa Tour 2022, il giro dell’Italia a vela riassunta nelle tre discipline fondamentali Offshore, Inshore e Board.

Marina Militare Nastro Rosa Tour 2022

Il Mediterraneo fa da scenario anche ad un altro grande evento sportivo di cui Algeco è Official Partner: il Marina Militare Nastro Rosa Tour. Punto di riferimento per milioni di appassionati in tutto il mondo, il progetto nasce da ambiziose idee di istituzioni e aziende che hanno voluto mettere in campo tutta la loro passione per dare vita ad un tour di importanza internazionale lungo le coste e i fari del Mediterraneo. Una serie di eventi velici multi-disciplina, in un concept made in Italy esclusivo e innovativo, capace di offrire grande spettacolo e al tempo stesso di esprimere valori nazionali, di brand, ambientali e sportivi portandoli all'attenzione di un'ampia audience internazionale. Ne ha piena consapevolezza l'ingegner Vito Amati, CEO & Managing Director di Algeco che ha commentato: “Quest’anno abbiamo aderito all’iniziativa Adotta un Team supportando 7 atleti internazionali delle 3 diverse categorie con 2 barche e 4 tavole personalizzate con il nostro brand. Lo sport ha la capacità di farci apprendere condotte utili per la crescita personale di ognuno di noi che si riflettono sulla attività quotidiane lavorative e non”.

Nei due giorni che hanno anticipato l’inizio della gara, il Team Algeco ha avuto la possibilità di partecipare a diverse attività e conoscere i fratelli Cantero, i condottieri della Figaro 3 brandizzata Algeco Italia! E’ stata un’occasione per incontrare i membri dei vari team ed aziende presenti, conoscersi e fare networking.

Tutto il Team Algeco presente ha avuto, inoltre, l’opportunità di salire a bordo della Figaro 3 e di intervistare Alejandro e Ignacio Cantero.

La Opening Ceremony, tenutasi martedì 14 giugno, aperta dall’Inno di Mameli, è stata davvero intensa ed emozionante e hanno partecipato diverse autorità come il Sindaco di Genova, Marco Bucci. Presente, in prima fila, anche Algeco come Official partner della kermesse velistica.

Autogiro d'Italia 2022

A fare da cornice alla kermesse motoristica, in una roadmap sviluppata lungo 1610 chilometri e sei tappe che ha visto Pescara come luogo di partenza e di arrivo, le splendide strade del meridione affacciate su panorami mozzafiato fra mare e scogliere e, in parte, immerse in suggestivi scenari appenninici.

L'equipaggio Zappelli - Scandurra su Ferrari 330GTS del 1995 si è aggiudicato il gradino più alto del podio, mentre la seconda posizione in classifica è andata all'equipaggio Tommasi - Boschetti su Alfa Romeo Spider 2000 del 1980, terzo classificato l'equipaggio Dell'Oro - Rusconi su Alfa Romeo 1300 del 1976. Assegnato anche il primo posto nel concorso di eleganza all' equipaggio Reggianini - Scano sulla Ferrari GT 330 2+2 del 1966 che era del Commendatore.

Passione, amicizia, voglia di aggregazione e di condivisione hanno rappresentato la cifra distintiva di una corsa che Algeco ha sostenuto con grande entusiasmo e con l'efficienza che caratterizza ogni sua iniziativa.

Costruire alternativo

Un solido sistema di valori aziendali supporta e accompagna lo sviluppo di Algeco che con l'universo sportivo trova una naturale affinità: quella legata all'idea di "sfida", del continuo superamento del limite. Se "costruire" è il verbo della concretezza, Algeco lo ha fatto proprio in una modalità innovativa: i moduli prefabbricati di Algeco offrono soluzioni capaci spesso di stupire sia sotto il profilo della qualità sia per la velocità di posa.

Se il "fare presto e bene" è la prima grande sfida vinta da Algeco (solo un esempio fra tutti l'Emergency Hospital 19, struttura di 2700 mq costruita e progettata dall'azienda con monoblocchi in sole 9 setttimane, nel periodo delll'emergenza Covid -19), la lista dei vantaggi che l'architettura modulare offre è assai lunga. A partire dalla adattabilità (nel tempo e nello spazio) e versatilità delle strutture che consente di costruire: edifici di qualsiasi dimensione dotati di qualsiasi caratteristica strutturale necessaria al conferimento di tutte le certificazioni richieste dalla normativa vigente. Altri plus delle strutture modulari Algeco sono l'alta personalizzazione, che consente di soddisfare ogni esigenza in termini di spazio e di accessibilità, e la scrupolosa attenzione al design e alle finiture esterne e interne, caratteristica che si traduce in elevato comfort abitativo e in soluzioni estetiche capaci di armonizzarsi con il contesto che le accoglie.