Venezia 2023, pagelle look quarta serata: Ilary Blasi castigata (6), Nina Rima e lo spacco sulla protesi (9), Emma Corrin in mutande (5)

Cambi di look e colpi di scena nella quinta serata del Festival di Venezia 2023. Ecco le nostre pagelle.

Ilary Blasi 6

Ma è lei o la gemella castigata? Ilary dice addio al biondo platino e agli eccessi e si presenta come una novizia: abito nero Dior lungo fino alla caviglia, stivali, trucco acqua e sapone e neanche un gioiellino a illuminarle il viso.

Altro che lotta al trash: qui il trash è stato proprio ucciso.

Emma Corrin 5

Stasera sembra davvero di giocare a "indovina chi": ma questa ragazza con i capelli rasati che si è presentata in mutande (per carità griffate Miu Miu) è davvero la Lady Diana di The Crown?

Edwige Fenech 7,5

Per la serie: ti presento il mio sosia, ecco Edwige in versione Carla Fracci. Sì, ma che classe! Tailleur bianco panna morbido e scivolato, taglio corto. Una grande lezione di stile.

Nina Rima 9

La modella e influencer da 113 mila follower che ha fatto della sua disabilità un punto di forza è un'ispirazione anche sul red carpet. Icona (e non solo di stile).

Diana Del Bufalo 5

E' sbocciata. Speriamo che non appassisca.

Marco Bocci 7

Scusate il gioco di parole ma Bocci non si può bocciare: più diavolo travestito da angelo o viceversa? A voi la scelta. (Però un appuntamento dal barbiere l'avrei preso).

Martina Stella 6

Piccole Valerie Marini crescono: spacchi, paillettes e baci stella(ri).

Matteo Paolillo 6

Più che doppio, triplo petto. La star di Mare Fuori ipnotizza in Dolce & Gabbana.

Matilde Brandi 5

Non solo le gambe, ma neanche solo il decolléte: questo spacco lunghissimo taglia l'abito a metà come un'accetta. Bocciato.

Enzo Miccio 8

Il paladino del buon gusto Miccio poteva sbagliare? Ovviamente no. Chic dalla testa ai piedi.

Rose Bertram 9

Top model si nasce e Rose ci è nata. Con quella cappa di piume ricorda il cigno nero del celebre balletto. Semplicemente perfetta.

Pelayo Diaz 5

Osare va bene, esagerare no. Di Timothée Chalamet ce ne è uno, forse bisognerebbe spiegarlo all'influencer Diaz. Il monospalla che mette in mostra il tatuaggio anche no.