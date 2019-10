PROGRAMMA DOLOMITIHANDMADE 2019

42a Mostra dell’arredare in montagna Longarone Fiere - dal 26 ottobre al 3 novembre 2019



Orario di apertura al pubblico: dalle ore 10.00 alle ore 19.00 28-29-30-31 ottobre dalle ore 14.00 alle ore 19.00



PROGRAMMA



Sabato 26 ottobre

Ore 15.00 c/o Laboratorio Dolomiti Handmade – Pad. C

Centrotavola con Velluto termomodellante a cura di Tre Civette sul Comò



Domenica 27 ottobre

Ore 10.00 c/o Laboratorio Dolomiti Handmade – Pad. C

Sara Poiese, tutor di cucito della trasmissione Rai “Detto Fatto”, per dimostrazioni di cucito creativo e sartoriale per decorare e personalizzare la casa. A cura di Macchine da cucire De Min

Giovedì 31 ottobre

Ore 15.00 c/o Laboratorio Dolomiti Handmade – Pad. C

Prepariamo la tavola per le feste centrotavola magia del natale “ a cura di Tre Civette sul Comò



Venerdì 1 novembre

Ore 10.30 c/o Laboratorio Dolomiti Handmade – Pad. C

Creazione di tovagliette Montessoriane in applique con uso di ScanNcut a cura di Macchine da cucire De Min



Ore 15.30 c/o Laboratorio Dolomiti Handmade – Pad. C

Sabato 2 novembre

Ore 10.30 c/o Laboratorio Dolomiti Handmade – Pad. C

Centrotavola velluto accoppiato a maglina a cura di Tre Civette sul Comò

Ore 15.00 c/o Laboratorio Dolomiti Handmade – Pad. C

Domenica 3 novembre

Ore 10.30 c/o Laboratorio Dolomiti Handmade – Pad. C

Altri usi del velluto termomodellante a cura di Tre Civette sul Comò

