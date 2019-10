PROGRAMMA CITA 2019

42a Mostra dell’arredare in montagna Longarone Fiere - dal 26 ottobre al 3 novembre 2019



Orario di apertura al pubblico: dalle ore 10.00 alle ore 19.00 28-29-30-31 ottobre dalle ore 14.00 alle ore 19.00



Chi veste la tua casa con trame e colori ? Chi co¬lora la luce delle tue ¬finestre creando il giusto calore? Chi crea la giusta forma per la tua poltrona?

Il Tappezziere

Colui che ama intrecciare, tagliare e cucire. Colui che porta la sua esperienza, il suo sapere, le sue mani, per creare soluzioni e pezzi unici. Creazioni che il tempo trasformerà in cultura da lascare al futuro.



PROGRAMMA



Sabato 26 ottobre

Saranno presenti presso lo stand

Ore 11.30 Irene Brigolin - IreneBi Arredatrice Milano Comense (CO)

Collezione Riassortimento moderno aspetti plurifunzionali

Ore 14.00 Ivan Formaggini Ditieffe Editore Tessile Trivolzio (PV)

Il mondo delle fibre tessili.

Ore 15.00 Marco Arosio Tappezziere Brugherio (MI) Tappezzeria creativa il capitonné a stella.



Domenica 27 ottobre

Saranno presenti presso lo stand

Ore 11.30 Ernesto Contessa Tappezziere di Conegliano Presentazione della ricerca universitaria dell’Istituto Superiore per Industrie Artistiche ISIA Urbino sulla professione del Tappezziere “Bottega”

Ore 15.00 Raffaele Belfiore Tappezziere di Mantova Il rapporto Tappezziere Cliente



Lunedì 28 ottobre

Saranno presenti presso lo stand

Ore 15.00 Brescancin Patrizia Arredatrice di Porcia (PN)

Importanza del dettaglio che crea la differenza.



Martedì 29 ottobre

Saranno presenti presso lo stand

Ore 15.00 Antonella Mazariol Tendaggi di Budoia Pordenone L’arte del tendaggio fatto a mano.



Mercoledì 30 ottobre

Saranno presenti presso lo stand

Ore 15.00 Gianni e Valentina Aprile Scicli della Sicilia Essere giovani Tappezzieri possibilità e creatività.



Giovedì 31 ottobre

Saranno presenti presso lo stand Ore 15.00 Paola Mazzon Bottega Tappezzerie di Valvassore (PN)

La sensibilità femminile nell’arredare.



Venerdì 1 novembre

Saranno presenti presso lo stand

Ore 11.00 Luca Tappezzeria Morini Firenze Essere Tappezziere in una città d’arte.

Ore 14.30 Pietro Virzi Vi.mas Tappezziere Milano Stefano Robboni Tappezzeria Robboni (BO)

Roberto Manunza LineaM Tendaggi Cagliari Storia di un Mestiere



Sabato 2 novembre

Saranno presenti presso lo stand

Ore 11.00 Anna Maria Torrieri Tendaggi Torrieri Siderno (RC)

Luce e colore nelle nostre case Grazia Puglisi Tappezzeria Caserta Intrecci creativi il Macramè

Ore 14.30 Biagio Lo Presti Tendaggi Lo presti Comiso (RG)

Arredare al sud tendenze e tradizioni.



Domenica 3 novembre

Saranno presenti presso lo stand

Ore 10.00 Eleonora e Rossella De Nardo Museo Casa della Manualità Rurale Geis e Riscjei di Cornino (UD)

Lane in fiocco tinte con colori naturali, delle spazzole cardatrici, dei filatoi, un telaio. Dimostrazioni con la lavorazione della lana: cardatura, filatura, lavorazione a maglia o a uncinetto, tessitura e prove di filatura con fuso

Ore 14.30 Ennia Visentin del Centro Studi e Ricerche Artistiche di Arba (PN)

Presenta il libro “Natura e Colore nuove prospettive arte Tintorea” edito da l’Ecomuseo Regionale delle Dolomiti Friulane Lis Aganis

Ore 16.00 Architetto Fabiola Manente (TV)

L’armonia del compore

© RIPRODUZIONE RISERVATA