Orario di apertura al pubblico Venerdì dalle 14.30 alle 19, Sabato e Domenica dalle 10 alle 19

Sabato 15 febbraio 2020



Ore 11.00 Area Incontri – Pad. A1

Taglio del nastro e Cerimonia di Inaugurazione

Consegna 5° Premio Ri-Costruire 2020

Presentazione dell’opera realizzata dai Mascherai Alpini ad Arredamont 2019

Inaugurazione Mostra Slovene Alpine Architecture 2008–2018 / Slovenska alpska arhitektura 2008–2018



Ore 14.00 Area Incontri – Pad. A1

Consolidamenti strutturali con sistemi compositi, Fibre di Carbonio, Tessuti e Reti di Vetro, Betoncini, tecniche di consolidamento. Analisi caso studio ed esempi esecutivi di cantieri eseguiti. A cura del Centro per la Formazione e la Sicurezza di Belluno “C.F.S”



Ore 15.00 Centro Congressi – Primo Piano

Impianti Radianti a Foglia. Studio di un caso pratico: ristrutturazione di un appartamento

A cura dell’Ordine degli Architetti PPC di Belluno, in collaborazione con la Fondazione Architettura Belluno Dolomiti e RRI Srl



Domenica 16 febbraio 2020



Ore 11.00 Area Incontri – Pad. A1

Miglioramento comfort abitativo e riduzione delle dispersioni energetiche degli immobili esistenti: le soluzioni alternative quando non sia possibile la posa di un cappotto esterno. Approfondimento tecnico normativo in merito alla certificazione C.E. e alla correttezza di compilazione del D.O.P. dei materiali isolanti. Relatore: Fabrizio Agosti - Agosti Nanotherm



Ore 16.45 Area Incontri – Pad. A1

PREFA A RI-COSTRUIRE: più di 10 anni di innovazione per le coperture

A cura di PREFA



Venerdì 21 febbraio 2020



Ore 14.30 Centro Congressi – Primo Piano

La gestione dei rifiuti derivanti da: attività di manutenzione e costruzione edile

A cura di Consorzio C.I.P.A. - Confindustria Belluno Dolomiti



Ore 14.30 Area Incontri – Pad. A1

Concrete dalle norme al cantiere. Conoscere e prescrivere il calcestruzzo

A cura dell’Ordine degli Ingegneri di Belluno in collaborazione con le aziende F.lli De Pra, Calcestruzzi Dolomiti e Iron Prefabbricati



Sabato 22 febbraio 2020



Ore 10.30 Area Incontri – Pad. A1

Edilizia ed Economia Circolare: come e perché

A cura di CNA Veneto



Ore 10.30 Centro Congressi – Primo Piano

Le costruzioni sostenibili

A cura del Centro Consorzi di Sedico



Ore 14.30 Area Incontri – Pad. A1

Presentazione Fiera&Festival delle Foreste 2020

A cura di Longarone Fiere Dolomiti



Ore 14.30 Centro Congressi – Primo Piano

Impariamo a Tremare. Rischio sismico, terremoti e Ri–costruzioni

A cura dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti di Belluno in collaborazione con l'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Belluno, Collegio Geometri Belluno e Ordine Ingegneri Belluno



Ore 16.00 Area Incontri – Pad. A1

Le Resine nel Mondo dell’Edilizia

A cura di NAICI Italia



Domenica 23 febbraio 2020



Ore 11.30 Stand C.F.S.

Premiazione 5° Virtual Escavator Talent Contest

Organizzato da Centro per la Formazione e la Sicurezza di Belluno “C.F.S” e Longarone Fiere Dolomiti



MOSTRE

Area Incontri – Pad. A1

Slovene Alpine Architecture 2008–2018 / Slovenska alpska arhitektura 2008–2018

La rassegna presenta 30 opere di architettura – selezionate da Bernardo Bader, insieme alle tre curatrici Kristina Dešman, Maja Ivanič, Špela Nardoni Kovač – suddivise in cinque categorie tematiche: open space; strutture per lo sport; bivacchi e strutture turistiche, edifici pubblici; case: abitazione e tempo libero.

