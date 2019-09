LONTANI MA VICINI: SOPRATTUTTO UNITI PER OFFRIRE ESPERIENZE UNICHE AL MONDO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dolomiti e San Donà di Piave. Se prendessimo una cartina geografica, sembrerebbero distantissimi e con un’offerta turistica completamente diversa. Eppure su quella stessa cartina, a unirle una lunga striscia azzurra. È il Piave. Un Piave ormai troppo spesso in secca ma che, quando si sveglia, può, come Vaia, provocare gravi danni. Ma il Piave è anche uno dei cuori pulsanti della nostra Regione. Su quel fiume non scorre solo acqua ma anche il sangue dei nostri nonni che, durante la Grande Guerra, hanno perso la vita. Uniti, per la prima volta nella storia, sotto un’unica bandiera. Sardi, Veneti, Lombardi. Ognuno di loro ha lasciato su questo fiume un ricordo e una sua tradizione. Fosse essa una parola in dialetto o una ricetta da cuocere in fretta dentro le trincee. Un esempio? La famosa Brigata Sassari, la più decorata della I° Guerra Mondiale, esportò, al ritorno la polenta. In cambio, insegnò ai veneti a cucinare le fave, che loro usavano solo come cibo per i maiali. Anche così è nata l’Italia. Per questo motivo il Piave è per tutti “Il Fiume Sacro alla Patria”. Quel fiume che “mormorava” che lo straniero non doveva passare. E non passò. Anzi, unì ancora di più uomini male armati, affamati al limite delle forze ma che volevano imparare gli uni dagli altri. Ecco perché il Piave unisce queste quattro fiere ed ecco perché, dopo la contemporaneità, di Longarone e San Donà, lo stesso Piave ha unito, a seguire la Fiera internazionale dell’agricoltura di Santa Lucia di Piave ), Fiera internazionale del comparto agricolo, che fonda le sue radici in una tradizione/ /millenaria (nel 2019 si svolgerà la 1359° edizione), punto di riferimento di settore per il Nordest, proiettato verso la regione Alpeadria, con un progetto espositivo dinamico che guarda al futuro, puntando sull’innovazione, la tecnologia e la sostenibilità delle filiere produttive. Oltre 30.000 visitatori e 400 espositori che in 3 giorni di fiera esperiscono gli spazi espositivi e gli eventi tecnici in programma. L’area scoperta di 45.000 mq, si divide in due settori. Il Campo Fiera è scoperto, interamente recintato, dotato di cinque ingressi e di una serie di strade in cemento che delimitano gli stand espositivi. La zona comprende un padiglione ristorante e un ufficio informazioni ed è illuminata da torri con riflettori. A chiudere il viaggio di “Fiera itinerante. A chiudere L’Antica Fiera rappresenta, nel contesto dell’identità comunitaria di Godega, il tassello più appariscente, non tanto nell’evidenziare l’evoluzione tecnica dei mezzi agricoli, anche se tanto ha contribuito a migliorare la realtà contadina e ad alleviarne le fatiche, quanto come compendio del lavoro e del progresso dell’uomo nel lento scorrere dei secoli. La Fiera di Godega , nella sua struttura odierna, è la sintesi di due antiche manifestazioni, con ogni probabilità coeve, le quali fino al secondo dopoguerra hanno avuto storie parallele, ma ben separate e distinte, sia nella collocazione stagionale sia nella specificità commerciale: il Mercato di Godega, a marzo e la Fiera di Sant’Urbano di Pianzano, a maggio. Entrambi gli appuntamenti, il primo con tipologia prettamente agricola (alberi da pianta, sementi, merci di ogni sorta) e il secondo animale (equini, bovini, ovini), nascono verso la metà del 1300 quando, esauritesi le ultime spallate migratorie delle popolazioni nomadi, si consolida l’assetto politico feudale, riprende gradualmente vigore la vita nelle campagne e il surplus produttivo può essere, di conseguenza, destinato all’ammasso, al commercio e al baratto. Poche altre manifestazioni analoghe possono vantare tanta storia e tanto prestigio per il ruolo che essa ha progressivamente assunto nello sviluppo agricolo dell’intero circondario trovandosi, in effetti, in zona baricentrica fra i grandi poli della sinistra Piave: Conegliano, Vittorio, Sacile ed Oderzo. Attualmente la manifestazione è articolata in vari settori per rispondere adeguatamente alle molteplici richieste di mercato in veloce evoluzione. Le risposte delle ultime Amministrazioni sono state la ricerca di tecniche di allevamento non tradizionali prima e la tutela dell’ambiente attraverso metodi di coltura e costruzione ecocompatibili poi, con proposte tali da qualificare l’Antica Fiera di Godega come fiera all’avanguardia nel settore. Quale migliore occasione per “vivere” la Regione Veneto? Salire a bordo di una “fiera” che viaggia e che ti porta negli angoli più segreti ad assaporare i gusti di un posto unico in Italia.