LA REGIONE VENETO ALLA MOSTRA INTERNAZIONALE DEL GELATO

La 60. edizione della Mostra Internazionale del Gelato Artigianale, in programma nei prossimi giorni (da domenica 1 a mercoledì 4 dicembre) a Longarone, vedrà protagonista con uno stand anche la Regione Veneto la quale, con questa presenza – come ha recentemente sottolineato anche il presidente, Luca Zaia - vuole evidenziare il legame del Veneto con lo squisito dolce freddo che affonda le proprie profonde radici nella passione di tutti quei gelatieri che, provenendo per lo più dalla Valle di Zoldo, dal Cadore e dall’alta Marca trevigiana, hanno fatto conoscere questa rinomata eccellenza in tutto il mondo.

Una vicinanza al mondo del gelato che per la Regione Veneto non rappresenta tuttavia una novità, in quanto, da qualche anno, proprio il gelato è uno degli elementi di richiamo negli stand del Veneto alla principali fiere mondiali del turismo, come Londra e Berlino. Dunque, il gelato, prodotto che richiama il territorio veneto, elemento di promozione turistica, ma soprattutto parte importante di una filiera in grado di valorizzare tante eccellenze dell’agroalimentare a partire dal latte, ingrediente principe nella preparazione del gelato. La presenza della Regione alla MIG di Longarone, oltre alla storia e alla tradizione, vuole soprattutto sottolineare questo legame e grazie alla partecipazione attiva di alcuni gelatieri veneti sarà possibile conoscere da vicino e assaggiare una serie di gusti gelato realizzati con prodotti di stagione caratteristici dell’agroalimentare regionale come noci, miele, castagne, fichi, cachi, dolci regionali, riso, ricotta, olio d’oliva, nonché gelati a base di alcuni vini veneti e birra. Il tutto preparato nel laboratorio a vista dello stand.

Per ognuno di questi gusti ci saranno poi delle presentazioni aperte a tutti durante le quali un gelatiere illustrerà le modalità di preparazione. Inoltre, grazie alla presenza di alcuni produttori, saranno fornite anche informazioni sulle caratteristiche specifiche di ogni prodotto. Riguardo al contesto fieristico, che propone una gamma completa di prodotti, attrezzature, macchine, arredi ed accessori per l’attività di gelateria, non va infine dimenticato come le aziende venete coprano uno spazio di rilievo in questo ambito in quanto, anche mettendo a frutto l’esperienza maturata a contatto con i gelatieri, negli anni è nato un vero e proprio distretto produttivo con un centinaio di aziende specializzate protagoniste nelle forniture alle gelaterie in Italia e all’estero.

Longarone, 29 novembre 2019