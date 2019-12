L’Europa del Gelato ha un nuovo Presidente

Si è tenuta oggi, sabato 31 novembre 2019 nella sala del Consiglio di Longarone Fiere Dolomiti, la consueta Assemblea di Artglace, la confederazione delle associazioni europee dei gelatieri artigiani. Tra i vari punti all'ordine del giorno c'era l'elezione del nuovo presidente che ha portato al cambio di guardia tra l'Italia con il presidente uscente Filippo Bano e la Spagna con l'insediamento di Marco A. Miquel Sirvent, attuale presidente dell'ANHCEA - Asociación Nacional de Heladeros Artesanos. Sempre oggi l'Assemblea ha aggiornato quindi anche le sedi di Artglace, portando la sede operativa da Longarone a Jijona nella comunità autonoma Valenciana, vicina quindi al nuovo presidente Miquel, mentre la Sede legale di Artglace è stata trasferita da Parigi a Longarone, presso Longarone Fiere. Nella foto i due presidenti stanno degustando il gelato proposto dall'Olanda e che rappresenterà in tutta Europa per Artglace il gusto del Gelato Day 2020. La presentazione al grande pubblico è prevista per lunedì 2 dicembre prossimo alle 13.30 presso il centro congressi durante la MIG - Mostra Internazionale del Gelato Artigianale, giunta alla sua 60a edizione (1959-2019).