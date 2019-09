​Il turismo passa anche per le Fiere del Piave: ecco la voce dei protagonisti!

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Veneto. Una parola e mille sfaccettature. Storia, cultura, arte, turismo. E un filo conduttore che unisce Regioni e Comuni. Lo chiamano Piave. È un fiume ma è anche definito il ”Fiume sacro alla Patria”. Non solo uno scorrere di acque ma ben di più. Una lunga linea azzurra che collega e dona una nuova casa a chi lo rispetta. È il caso della nascita delle “Fiere del Piave” che, spinte dal fiume che con il sangue di tanti italiani li ha uniti e tenuto lontano un nemico, le ha messe in grado di fare rete. È il primo caso in Italia. Quattro comuni che intendono organizzare una fiera itinerante, nel corso dell’anno, dedicata al turismo e che si differenzia attraverso le potenzialità di ognuna di esse. Unite sotto il Piave. Si tratta di Longarone Godega di Sant’Urbano . Un progetto innovativo che porterà i suoi frutti sulle correnti del fiume. Lo spiega molto bene Gian Angelo Bellati, presidente di Longarone Fiere Dolomiti . «Come Fiera ci piace lavorare in squadra, e questa sinergia lungo l'asse del Piave rappresenta una risorsa importante per lo sviluppo turistico del territorio. A riconoscerlo da subito la Regione del Veneto che nel 2021 Cortina ospiterà i Mondiali di Sci e nel 2026 le Olimpiadi invernali. Il turismo è un settore resistente alla crisi e che può dare sviluppo economico al territorio. Sicuramente insieme alle altre Fiere che promuoveranno la collina, la pianura e il mare sapremo dare il nostro importante contributo strategico per lo sviluppo economico non solo diretto delle aziende del comparto, ma di tutti i comparti collegati». Gli fa eco Angelo Faloppa, presidente Ascom di San Donà di Piave e Jesolo : «Da parte nostra abbiamo messo in campo tutta la nostra esperienza, professionalità e quella voglia di fare imprenditoria che ha sempre caratterizzato la nostra categoria. I risultati sono stati sotto gli occhi di tutti nel sandonatese già nelle precedenti edizioni, ora, con questa nuova iniziativa, contiamo di ripeterci e migliorarci. E per farlo, abbiamo deciso di aggiungere uno spazio tutto dedicato al turismo, con la presenza di Jesolo. Perché il turismo è una delle principali forze economiche del territorio, cui sono legate molte attività anche commerciali: considerato, oltretutto, che turismo non è “solo” spiaggia abbronzatura, era giusto dedicarci uno spazio nella Campionaria e non dimentichiamo che la rete che stiamo creando passa per il Piave che, come tutti i fiumi, sfocia in mare». E se dalle Dolomiti il Piave porta al mare, nel suo lungo cammino l’acqua attraversa anche per Santa Lucia di Piave e Godega di Sant’Urbano. Territori in cui ora l’agricoltura è florida, territori patrimonio dell’Unesco che hanno alle spalle fiere dal sapore storico e millenario. Ecco il motivo per cui questa sinergia non può che far ben sperare anche Alberto Nadal, amministratore unico dell’” Azienda Speciale Santa Lucia Fiere ”. «La fiera millenaria dell’agricoltura di Santa Lucia di Piave è radicata in un territorio di grandi tradizioni agricole e enologiche. La nostra proposta fieristica guarda al futuro e all’innovazione del comparto agricolo con grande attenzione alle tematiche della sostenibilità. Dal momento che il nostro obiettivo, per i prossimi anni, è quello di lavorare proattivamente con le altre realtà vogliamo, assieme a loro, diventare un hub di lavoro per nuovi progetti a sostegno del comparto agricolo che da solo vale quasi 40 miliardi di euro di export, pari al 9% dell’export totale italiano». A chiudere Paolo Attemandi, assessore fiera e promozione del territorio di Godega . «L’Antica Fiera di Godega è un punto di riferimento immancabile come Fiera dell’agricoltura, dell’agroalimentare e campionaria della nostra Regione e lega i cittadini godeghesi con un rapporto profondo e sincero, costantemente rinnovato e testimoniato dalla sempre grande partecipazione. Una città e un territorio vivi e dinamici con gente attiva e laboriosa. Per questo creare una fiera itinerante non può che dare nuova linfa vitale a tutte le nostre eccellenze economico-produttive alle eccellenze gastronomiche, culturali, storico-artistiche»