è un momento di incontro fra gli albergatori e ristoratori delle Dolomiti e le aziende che riforniscono di beni e servizi questo importante settore. Il turismo, in continua espansione nella montagna dolomitica, necessita di un punto di incontro dove far sviluppare nuovi business fra aziende che lavorano nel mondo HoReCa e le strutture albergherie e di ristorazione.In occasione dell’assegnazione deie delle, il territorio è in continuo sviluppo soprattutto a livello turistico. Questa prima edizione di Expo Dolomiti HoReCa si terrà infatti in concomitanza a, la terza edizione di un importante evento diventato punto di riferimento per gli addetti al lavoro nel settore turismo delle Dolomiti.Dolomiti Show ospita infatti l’evento “Buy Veneto Speciale Montagna” che nella scorsa edizione ha visto le strutture ricettive bellunesi proporre pacchetti turistici ai buyer internazionali. Grazie alla presenza della, dellacon, dellaè stata possibile una concreta riflessione sul miglioramento dell’offerta turistica montana.L’evento è inoltre supportato dalle Associazioni di Categoria qualie Confindustria della Provincia di Belluno che coinvolgono tutti gli operatori della zona. Longarone Fiere vuole creare un punto di incontro con le aziende che offrono beni e servizi HoReCa.