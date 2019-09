DALLA MONTAGNA AL MARE PASSANDO PER LA COLLINA E LA PIANURA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il settore del turismo riveste un ruolo di particolare importanza in tutto il Paese per il grande contributo che esso dà all’occupazione e allo sviluppo economico. Tutte le previsioni economiche confermano che questo settore è resistente alla crisi che sta colpendo il nostro Paese e quindi è importante aumentare le professionalità e le potenzialità che esso può offrire. In particolare, anche quest’anno la nostra regione si è classificata al primo posto per l’affluenza turistica grazie al fatto (unico in Italia) che può offrire tutto a chi viene a visitarla: dalle città d’arte, al mare, dalla campagna al lago per finire con le Dolomiti, da poco Patrimonio dell’Unesco. Ma il Veneto è anche storia, cultura, legata a quello che da sempre viene definito il ”Fiume sacro alla Patria”: il Piave. Per questa ragione le “Fiere del Piave” ( Longarone Fiere , Comune di Santa Lucia di Piave mediante l’” Azienda Speciale Santa Lucia Fiere ”, il Comune di San Donà di Piave , il Comune di Godega di Sant’Urbano ) intendono organizzare una fiera itinerante, nel corso dell’anno, dedicata al turismo e che si differenzia attraverso le potenzialità di ognuna di esse. Nel caso di Longarone Fiere ci si concentra sul turismo e lo sport di montagna, a Santa Lucia di Piave si punta al turismo e allo sport di collina e pianura, a San Donà nel turismo e sport del mare (data anche la vicinanza di Jesolo, Caorle ed Eraclea) mentre a Godega di Sant’Urbano vanno per la maggiore il turismo e lo sport di collina e pianura. Oltre al tema centrale e condiviso del turismo, anche tutti gli aspetti di carattere culturale ed enogastronomico saranno punti di forza delle varie manifestazioni che verranno organizzate. Ecco come nasce un progetto originale ed unico da proporre alla Regione Veneto: Le Fiere del Piave. Le quattro Fiere sono poste lungo l’asse del Piave, naturale collegamento fra le Dolomiti ed il mare di Venezia, passando attraverso le Colline del Prosecco (altro riconoscimento Unesco). Una manifestazione che si sviluppa in quattro distinti momenti nelle relative sedi fieristiche. Un progetto fortemente voluto e condiviso fra queste quattro realtà che per la prima volta intendono creare una vigorosa sinergia realizzando una manifestazione dedicata alla promozione del territorio e delle sue eccellenze culturali ed enogastronomiche, considerato che stiamo parlando di due realtà già Patrimonio Unesco ed una terza candidata a diventarlo. In questa prima edizione, le Fiere del Piave, si svolgeranno in concomitanza con altre importanti esposizioni già esistenti, garantendo quindi una presenza di pubblico calcolata complessivamente attorno alle 500.000 persone, ma pubblicizzando dall’inizio la propria identità, con un logo unificato per tutte le parti aderenti e quattro appuntamenti diversi con una comunicazione apposita dedicata. Obiettivo, nel lungo periodo, diventare veicolo di incentivo allo sviluppo della promozione territoriale anche attraverso l’iniziativa privata del settore, non limitandosi a realizzare un mero evento espositivo, per approdare alla creazione di veri e propri pacchetti turistici condivisi tra i vari enti, atti a valorizzare le produzioni e le eccellenze che più caratterizzano il nostro pregevole territorio. Partendo in ordine cronologico Expo Dolomiti Outdoor è la manifestazione organizzata dadedicata a gli operatori del settore turistico delle Dolomiti che intende abbracciare tutti i suoi aspetti: culturale, sportivo e gastronomico. La fiera avrà luogo in concomitanza con la manifestazione Dolomiti Show neie riguarderà le aziende e le associazioni che operano negli ambiti delle attrezzature e servizi per lo sport di montagna e rivendite di materiale, promozione delle strutture ricettive per turismo (Hotel, case vacanze, appartamenti), rifugi alpini ed escursionistici, agenzie viaggi e tour operator e servizi di trasporto connessi, riviste specializzate di settore, turismo open air (case sugli alberi, glamping, roulotte), piste ciclopedonali e relative strutture di servizio, offerta impianti a fune per comprensori sciistici, percorsi enogastronomici e relative strutture di sevizio per chiudere con l’artigianato, la cultura, i musei e i servizi legati al settore benessere e la bioestetica. A questa fiera saranno presenti i buyer esteri del progetto Buy Veneto – speciale montagna della Regione del Veneto grazie al matching organizzato da Dolomiti Show. Inoltre verrannostranieri attraverso un’azione di promozione effettuata tramite le collaborazioni di Longarone Fiere con le fiere estere e con le Camera di Commercio italiane all’estero. L’evento quindi si presenta come un momento importante di promozione dei territori di montagna veneto e bellunese. Non mancherà inoltre il pubblico di curiosi ed appassionati di montagna. In contemporanea la Fiera & campionaria di San Donà di Piave , considerata l’appuntamento fieristico, folkloristico ed economico più importante dell’anno. Talmente grande che, da tradizione, i sandonatesi lo chiamano “Le Fiere”, al plurale. Perché la secolare “Fiera del Rosario” è una e tante. È un mondo nel mondo. Centinaia di bancarelle distribuite lungo tutte le vie del centro, luna park, iniziative musicali e culturali. E poi, parallelamente, la Campionaria d’Autunno, vera e propria vetrina per l’economia del territorio, organizzata e gestita da Confcommercio , in collaborazione con il comune e allestita nei padiglioni di via Pralungo. In questo caso l’inaugurazione è prevista per le ore 9.30 di sabato 5 ottobre, con il taglio del nastro proprio alla Campionaria, considerata il cuore pulsante di tutto l’evento, che proseguirà, ininterrottamente, nei giorni 6 e 7 ottobre, con una appendice la domenica successiva, il 13 ottobre, con la Fiera del Fumetto, sempre nei padiglioni di via Pralungo, e la Festa della Polenta in centro città. Considerata, poi, la linea dell’associazione di valorizzare il mondo dei giovani, dando concretamente loro spazio, ancora una volta (ed ancora di più) saranno create occasioni per coinvolgere il mondo della scuola. In questa edizione rafforzando soprattutto il valore dei progetti di alternanza scuola-lavoro. E poi auto (griffe di grande prestigio), i panificatori, i vivaisti, il Giffoni, l’Ulss4 con visite gratuite, l’associazionismo, le scuole. Una vetrina dell’economia del territorio, un’eccellenza, per le eccellenze. Come ormai da tradizione, ci sarà una splendida madrina alla cerimonia di inaugurazione, sabato 5 ottobre, alle 9.30. Si tratta di Sevmi Tharuka Fernando, Miss Sorriso e terza classificata assoluta alla finale di Miss Italia. Nata a Padova da genitori dello Sri Lanka, risiede a Villanova di Camposampiero. Tra le novità di quest’anno spicca anche l’entrata del turismo in Campionaria. In particolare ci sarà la presenza di Jesolo, con le sue eccellenze, per fare scoprire e riscoprire tutte le sue eccellenze. Nel corso della kermesse di via Pralungo, ci sarà la presentazione ufficiale del nuovo portale “Visit Eraclea”, della località turistica Eraclea Mare.