PROGRAMMA ARREDAMONT 2019

42a Mostra dell’arredare in montagna Longarone Fiere - dal 26 ottobre al 3 novembre 2019



Orario di apertura al pubblico: dalle ore 10.00 alle ore 19.00 28-29-30-31 ottobre dalle ore 14.00 alle ore 19.0



PROGRAMMA



Sabato 26 ottobre

Ore 11.00 c/o ArredamontArena – Pad. C

Cerimonia di inaugurazione della 42a edizione di Arredamont - Mostra dell’arredare in montagna



Lunedì 28 ottobre

Dalle 21.15 Diretta sul programma televisivo Ring di AntennaTre da Arredamont



Mercoledì 30 ottobre

Ore 17.30 c/o ArredamontArena – Pad. C

Presentazione - pubblicazione "Vajont - Una storia da raccontare" A cura della Fondazione Vajont Ottobre 1963 Onlus



Giovedì 31 ottobre

Ore 14.15 c/o ArredamontArena – Pad. C

"Lavorare in Sicurezza In Falegnameria"

A cura dell’ Istituto di Istruzione Superiore Statale “Enrico Fermi” IPSIA Mobile e Arredamento - Santo Stefano di Cadore Attività di formazione e promozione ex art. 8/1 L.R. 23/2007 L.R. 43/2012 approvata dall’OPC di Belluno coordinato da SPISAL ULSS1 Dolomiti



Ore 16.00 c/o ArredamontArena – Pad. C

Come creare una struttura ricettiva complementare: Analisi tecnico normativa per l'avvio di una struttura ricettiva e per l'accesso ai fondi di finanziamento pubblico Organizzato da Ordine Periti Industriali e Periti Industriali Laureati di Belluno e Belluno Tecnologia



Sabato 2 novembre

Ore 10.30 c/o Centro Congressi

Seminario a cura di Centro Consorzi “Legno, natura, sensi, relax, benessere, noi: c’è un lungo filo, talvolta invisibile, che ci collega” Relatore: Arch. Isabella Stragà Al termine vengono consegnati gli attestati di qualifica e diploma professionale dell’a.s. 2018/19 della Scuola del Legno, Scuola di Estetica e Operatore Elettrico del Centro Consorzi.



Ore 16.00 c/o ArredamontArena – Pad. C

I segreti dell’antica tradizione del vetro di Murano raccontati direttamente dal grande Maestro vetraio Francesco Volpato

A cura di WebArt mostre



Domenica 3 novembre

Ore 16.00 c/o ArredamontArena – Pad. C

Da Vinci's Shooting

Fascino e acconciatura in uno scatto fotografico a cura dell’Istituto Leonardo Da Vinci Via F. Ostilio 8, - 32100 Belluno | Tel. 0437 942474 | Fax 0437 942484 | info@liceoleonardodavinci.com



Tutti i giorni

Consorzio Mascherai Alpini

Realizzazione di due panche rustiche utilizzando come materiale il legno “schiantato” dalla Tempesta Vaia del 2018. Lo schienale verrà intagliato in bassorilievo con scene carnevalesche alpine.



Istituto di Istruzione Superiore Statale “Enrico Fermi”

IPSIA Mobile e Arredamento - Santo Stefano di Cadore

Regole e buone pratiche in falegnameria. Esposizione dedicata alla sicurezza nel laboratorio di falegnameria con momenti informativi in merito a regole e buone pratiche dell’operatore. Importanza dell’uso dei DPI, corretta manutenzione delle macchine e impianti di aspirazione, corretto uso delle varie macchine tradizionali e dimostrazioni di semplici lavorazioni al banco.

