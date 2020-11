Un prodotto storico del Made in Italy pronto alle sfide del nuovo decennio

Con la nuova gamma elettrica, 500 mantiene il suo stile iconico adeguandolo alla modernità

“La storia guida verso il futuro”, si legge nella pagina di presentazione della nuova gamma 500. E, in effetti, quella proposta da Fiat è una linea di autovetture che va ad aggiornare al nuovo decennio quelle caratteristiche che hanno reso iconica la sua 500.

Nell’insieme, ci sono una gamma di city car molto avanzate tecnologicamente, oltre che particolarmente efficienti nella gestione dell’alimentazione elettrica. Tutto ciò mantenendo le linee e lo stile inconfondibile dei Cinquini più classici.

La linea e gli allestimenti

La nuova gamma 500 si compone di tre modelli principali, Berlina, Cabrio e 3+1. Tratto distintivo della Cabrio è naturalmente la presenza del tettino decappottabile, mentre per la 3+1 il segno particolare è la “magic door”, ovvero lo sportello laterale che si apre nei due versi (con un’apertura controvento).

Per quanto riguarda gli allestimenti, invece, Fiat presenta 3 varianti: Action, Passion e Icon, in ordine crescente di completezza e prestazioni. Il modello Action è quindi un po’ l’entry level della nuova gamma, anche se vanta comunque ottime prestazioni: può per esempio arrivare da 0 a 100 km in soli 9,5 secondi. L’allestimento Icon è invece il top di gamma della linea e, in quanto tale, offre prestazioni di qualità superiore e una dotazione di serie più completa.

Al di là dei numeri e della performance, i tre allestimenti hanno ognuno una personalità ben definita, e sono quindi da considerarsi tre valide declinazioni del concept 500e.

Batterie e motore

La nuova 500 è “all electric”, e per metterla a punto è stato necessario un lungo lavoro di studio e progettazione. L’auto si caratterizza quindi, in tutti gli allestimenti, per un attento utilizzo dell’alimentazione elettrica e nella ricerca della migliore esperienza di guida.

L’alimentazione a batteria non va quindi a detrimento della potenza del motore, che anzi sembra particolarmente scattante e vanta buone performance anche in accelerazione.

Chi è abituato al suono del pedale a tavoletta potrebbe però rimanere deluso, perché come tutte le auto elettriche ma forse in modo ancora più evidente qui, la nuova 500 è piuttosto silenziosa quando si guida.

Autonomia

Buone performance del motore, batterie a rapida ricarica, e una notevole autonomia al volante. La 500 elettrica può infatti raggiungere, con la batteria da 42 kWh, ben 320 km di autonomia prima della ricarica. Un valore decisamente ragguardevole, che aumenta ulteriormente se si usa l’auto esclusivamente in città. I valori dei test relativi al circuito urbano fanno infatti segnare ben 460 km per una ricarica completa!

Guida assistita

La nuova 500 punta naturalmente a un target giovanile e urbano, e anche per questo è equipaggiata con numerosi strumenti di guida assistita. A partire dal limitatore di velocità, che sull’allestimento Action porta il massimo a 135 km/h, per continuare con i sistemi di rilevamento automatico di pedoni e ciclisti con frenata automatica, e ancora altre soluzioni per rendere più sicura e agevole la guida, che si tratti del traffico cittadino o di una gita fuori porta. Massima connettività garantita e nutrito pacchetto di infotainment, infine, per un’esperienza di guida ancora più piacevole.