Un passo ulteriore in direzione del prossimo futuro

Honda presenta la sua city car full electric puntando sul design e un uso intelligente della tecnologia

La nuova Honda “e“ è una vettura futuristica già dall’aspetto. La city car lanciata dalla casa giapponese per il 2021 non è infatti soltanto la proposta Honda per un segmento di mercato in forte espansione, quello appunto delle auto a motore full electric, quanto una reinterpretazione e riadattamento del concetto di automobile in senso ultramoderno. E se questa affermazione può sembrare troppo roboante, venite a dare uno sguardo più da vicino.

Il design degli esterni

Il claim di Honda è che la vettura non è un prototipo, e in effetti alcune soluzioni inedite farebbero pensare a un’auto in versione beta, mentre così non è. Le linee morbide e fluide degli esterni sono accentuate da piccoli ma ingegnosi particolari che reinterpretano componenti ordinari in forma nuova: per esempio le maniglie della portiera, con movimento a scomparsa per accentuare la compattezza dell’insieme, o gli specchietti retrovisori, completamente digitali e ridisegnati in forma ultracompatta.

L‘abitacolo

Tutta la potenza della tecnologia riversata non solo sul vano motore, ma anche nel design e nella riprogettazione degli ambienti. Guardate ancora gli interni della nuova Honda, ultraspaziosi, luminosi e con un cruscotto trasformato in avveniristica plancia di comando. Tutto ciò che il guidatore deve sapere e altro ancora: i dettagli di navigazione, le immagini degli specchietti retrovisori , le informazioni su traffico o le notifiche dei personal device connessi, un mondo di informazioni comodamente accessibile dal cruscotto.

Una concezione di auto diversa, quindi, che anche se pensata per il traffico urbano e le brevi percorrenze sicuramente non penalizza comfort e spaziosità. Sedili imbottiti e comodi, volumi aumentati nella parte posteriore per un’auto che può trasportare comodamente quattro adulti e, se occorre, offre spazio a sufficienza per sistemare oggetti voluminosi grazie ai sedili retraibili dell’abitacolo posteriore.

Guida assistita

Tecnologia a profusione anche per le soluzioni di guida assistita con i sofisticati sistemi di rilevamento ostacoli, mantenimento della carreggiata e controllo di velocità e frenata; naturalmente sensori di parcheggio ultraperformanti con il sistema proprietario Honda Parking Pilot, per un’auto che davvero si mette a posto da sola.

Questo e molto altro nella nuova Honda “e“, un’auto piccola ma che colpisce al primo sguardo e conquista una volta messa alla prova. Prenotare un test di guida nei centri autorizzati della casa giapponese aiuterà a fugare gli ultimi dubbi, approfittando magari dei sostanziosi incentivi concessi a chi sceglie di passare all’elettrico rottamando una vettura a motore termico.

MOTORE – Elettrica ma senza compromessi

City car full electric, la Honda “e“ offre comunque un motore molto performante. Autonomia, velocità, soprattutto reattività per un’auto pensata per offrire il giusto dinamismo durante i continui stop&go del traffico urbano, il tutto senza influire sui consumi.

Motore elettrico con potenza fino a 154 CV e batteria da 35,5 Kw/h offrono la giusta combinazione tra prestazioni e autonomia, per una vettura che accelera da 0 a 100 in poco più di 8 secondi ma offre oltre 200 km di guida con una singola ricarica.

Completano il quadro altri accorgimenti pensati per gli appassionati della guida dinamica, e quindi una modalità sport che accentua il profilo scattante del motore, o il sistema a pedale unico che permette di aumentare o diminuire la velocità manovrando il solo pedale di accelerazione, lasciando il pedale del freno vero e proprio per le situazioni di emergenza.

