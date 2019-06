Toyota Gp Supra: il mito che ritorna

Tra le novità più interessanti in casa Toyota si segnala il ritorno di una vera e propria leggenda del marchio: “Gr Supra”. Questo storico modello torna ufficialmente in produzione dopo 17 anni, offrendo potenza e maneggevolezza senza pari. Si tratta di una sportcar senza compromessi, con due porte, due posti, un potente motore anteriore e una performante trazione posteriore. La realizzazione della vettura è stata affidata al Chief Engineer Tetsuya Tada della casa giapponese, con un progetto che punta a mantenere intatta l’essenza che ha reso questo modello un vero punto di riferimento per gli amanti delle prestazioni e del design Toyota. Per il momento in Italia è previsto unicamente l’allestimento Premium, che, in virtù di un motore benzina da 6 cilindri e 340 cavalli, è in grado di offrire prestazioni incredibili.

