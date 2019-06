Touareg V8: tecnologia e personalità al servizio di una guida più sicura

L’abitacolo di Touareg non teme confronti in fatto di eleganza, presentandosi come una lussuosa area comfort. Le schermate dell’Innovision Cockpit con superfici continue in vetro, la pelle conciata al vegetale e i dettagli in alluminio e cromati rendono immediatamente visibile questa qualità eccezionale. Le applicazioni in legno, poi, sono particolarmente pregiate. Insieme ai sedili in pelle Savona - ventilati su richiesta - conducente e passeggero possono godere della funzione di massaggio.Touareg V8 TDI propone una gamma straordinariamente ampia di sistemi di assistenza alla guida e regolazione della dinamica di marcia. A questi appartengono tecnologie come il supporto di visione notturna Nightvision - capace di riconosce persone e animali al buio attraverso la telecamera a infrarossi -, l’assistenza per marcia in coda e in cantiere e quella per gli incroci. Gli ingegneri della casa tedesca hanno concepito questi dispositivi come un unico grande sistema di supporto, ed è proprio così che li propongono al conducente. A dispetto delle numerose funzioni, tutte le tecnologie di bordo sono semplicemente collegate in rete attraverso una centralina principale, in modo da funzionare in background e rendere il viaggio sicuro, comodo e intuitivo come mai prima d’ora. Una conquista davvero importante, specialmente per chi è abituato alle lunghe percorrenze o a tracciati particolarmente impegnativi.