Prestazioni e bassi consumi

Uno dei punti di forza della nuova Nissan Juke è l’efficiente motore a benzina 1.0 da 117 cavalli, che riesce a coniugare una straordinaria efficienza e consumi davvero bassi, come richiedono le più recenti norme in materia di inquinamento. Il propulsore è disponibile in abbinamento a un cambio manuale a sei rapporti o - per chi preferisce l’alternativa automatica - a una versione a doppia frizione a sette rapporti, con comandi al volante. Sono tre, infine, le modalità di guida disponibili sulla nuova Nissan Juke: Eco, Standard e Sport, per adeguare il comportamento della vettura allo stile di ogni guidatore e a ogni situazione.





Tecnologia protagonista

Equipaggiato con le tecnologie Nissan Intelligent Mobility e funzioni di assistenza alla guida, il nuovo Juke è anche il modello della casa giapponese più connesso di sempre, grazie al nuovo sistema di infotainment. Per la prima volta è disponibile su questo veicolo la tecnologia ProPilot, che assiste il guidatore in fase di accelerazione, sterzata e frenata. Progettato per la gestione della singola corsia in autostrada, ProPilot accelera e rallenta la vettura per mantenerne la giusta velocità e la corretta distanza dal veicolo che precede. Juke offre anche un pacchetto completo di tecnologie di sicurezza, tra cui il sistema di frenata d’emergenza intelligente con riconoscimento di pedoni e ciclisti, rilevamento della segnaletica stradale, sistema intelligente di mantenimento della corsia, sistema intelligente di rilevamento posteriore degli ostacoli in movimento e sistema intelligente di avviso e intervento angolo cieco. Quest’ultima dotazione, che segnala la presenza di ostacoli negli angoli ciechi e, se necessario, riporta la vettura in carreggiata, con nuovo Nissan Juke appare per la prima volta nel segmento dei crossover compatti. La tecnologia, a bordo di questa vettura, si rivela quindi il fattore decisivo per assicurare la massima sicurezza e il comfort a bordo.





AL VOLANTE

Per quanto concerne il design interno, poi, vanno registrate altre interessanti novità. L’obiettivo generale è quello di incrementare il comfort a bordo, sia per il guidatore che per i passeggeri. Lo spazio per le ginocchia, ad esempio, è stato aumentato di 5,8 centimetri, mentre lo spazio posteriore per la testa è maggiore di 1,1 centimetri. Va sottolineato, inoltre, come la capienza del bagagliaio possa arrivare a ben 422 litri, con un incremento del 20% rispetto alla versione precedente. Gli interni, inoltre, sono stati completamente ripensati per offrire stile e comfort, grazie a una migliore posizione di guida, maggiore spazio posteriore, controlli e alloggiamenti più comodi e intuitivi. A livello di materiali, invece, spicca l’utilizzo di soluzioni soft-touch per il cruscotto, per gli inserti delle portiere e del poggia ginocchia, i quali garantiscono un feeling premium, così come i sedili sportivi monoform di serie, con rivestimento opzionale in Alcantara o pelle.