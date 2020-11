Suzuki Across Plug-in Hybrid, il SUV “elettrico sempre, ibrido quando serve”

Alte performance fuoristrada, versatilità e autonomia da record rispettando la natura

Robusto con piglio sportivo, dotato di tecnologie all'avanguardia e attento all'ambiente: l'identikit del nuovo SUV che Suzuki ha lanciato conferma le grandi ambizioni del brand. Il nuovo Across è il primo modello fornito da Toyota Motor Corporation nell’ambito dell’accordo di collaborazione tra Suzuki e Toyota che ha già dato vita alla fornitura incrociata di modelli destinati a importanti mercati in diverse aree geografiche.

Fra i punti di forza del veicolo che si propone di rivoluzionare il mondo dei SUV c'è il suo raffinato design: l'obiettivo è quello di distinguersi. Le forme tipiche del SUV, linee robuste e squadrate, si combinano con tratti dinamici rappresentati appieno dal frontale sportivo, con tanto di ampia griglia. Across Plug-in Hybrid è disponibile in allestimento Yoru, un’unica configurazione con tutto di serie: guida autonoma di livello 2, interni in pelle riscaldati con regolazione elettrica, fari full LED, cerchi bicolor 19”.

Altro importante capitolo per il SUV di Hamamatsu è quello delle performance. Il sistema ibrido Plug-in di cui si serve è altamente sofisticato e garantisce un’efficienza superiore e una risposta rapida e fluida all’acceleratore; tutto questo però limitando le emissioni di CO2. Insomma una performance da vero SUV 4x4, anche restando sempre in modalità full electric.

Il sistema ibrido plug-in

Suzuki Across Plug-in è “elettrico sempre e ibrido quando serve”. Adotta un avanzato sistema ibrido plug-in progettato per funzionare primariamente in modalità elettrica. Grazie alla sua batteria da 18,1 kWh riesce a percorrere fino a 98 km in città a zero emissioni (ciclo WLTP). A spingerla sono tre motori: due unità elettriche, la prima posta sull’asse anteriore e la seconda sull’asse posteriore, con potenze rispettivamente di 182 e 54 CV, a queste si affianca un efficiente 4 cilindri 2.5 a ciclo Atkinson da 185 CV. Il tutto per una potenza combinata massima di 306 CV.

Modalità di guida

La centralina della vettura gestisce in modo integrato il sistema ibrido, orchestrando l’intervento dei tre motori in base alle condizioni di guida e alla modalità selezionata dal pilota tra le quattro a sua disposizione:

EV – è la modalità in cui si avvia l’auto in elettrico, con un’autonomia di 98 km in ambito urbano e 75 km nel ciclo misto (valori WLTP);

Auto EV/HV - questa modalità automatica gestisce il passaggio dalla modalità elettrica a quella ibrida in base allo stato di carica della batteria, allo stile di guida e al tipo di percorso affrontato, trovando in ogni momento il compromesso ideale tra efficienza e performance;



HV – è la modalità ibrida secondo la quale il motore termico e quello elettrico lavorano all’unisono per fornire le prestazioni più brillanti, erogando una potenza massima totale di 306 CV e permettendo a ACROSS di scattare da 0 a 100 in soli 6 secondi;

CHG – è la modalità “charge”, che sfrutta il motore termico per ripristinare la carica delle batterie in movimento e per mettere l’auto in condizioni di viaggiare in un secondo tempo in modalità elettrica. Ideale per i trasferimenti autostradali che precedono il transito in un centro urbano.

La ricarica

La vettura può essere ricaricata, oltre che in marcia dal motore termico e in fase di rallentamento grazie alla frenata rigenerativa, sia con la normale presa domestica che presso le colonnine pubbliche o attraverso wallbox. Nel primo caso la ricarica (partendo da batteria totalmente scarica) avviene in 7,5 ore, nel secondo caso il tempo scende a 5 ore. Entrambi i cavi di ricarica sono forniti di serie con la vettura.