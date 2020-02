Subaru XV e-Boxer, il crossover compatto che si trasforma in ibrido

Ultimo aggiornamento: 17:53

Potente, bella e innovativa. Con la Subaru XV modello e-Boxer, la casa automobilistica giapponese ha fatto un passo avanti importante per rendere elettrici i suoi modelli. Il percorso di elettrificazione della gamma, iniziato con la Forester nel 2019, sta andando avanti spedito.La Subaru XV è un crossover compatto, lungo 4,65 metri, largo 1,80 metri e alto 1,59 metri: le dimensioni sono ideali per permettere lunghi e comodi spostamenti ma anche per muoversi nel centro urbano senza eccessive preoccupazioni. La vettura, tuttavia, alta ben 22 centimetri da terra ed equipaggiata con un modernissimo sistema di trazione integrale, è perfetta anche per terreni sterrati e sconnessi, anche in presenza di fango, neve e sabbia. La casa automobilistica giapponese nella progettazione della vettura non si è troppo distaccata dallo stile che da anni la contraddistingue. In particolare la carrozzeria è caratterizzata da uno sviluppo orizzontale che rende l’auto solida e robusta. Innovativi, invece, i gruppi ottici anteriori: sottili in punta e più larghi nella parte posteriore. La grande particolarità è data dai cerchi in lega da 18 pollici bicolor e i passaruota più sporgenti che danno carattere alle fiancate.Sotto la carrozzeria c’è una delle novità più interessanti di questa XV “model year 2020”: la nuova piattaforma Sgp (Subaru Global Platform), che vanta una rigidità torsionale superiore del 70% rispetto alla precedente. Valori migliorati anche in tema di rigidità del corpo vettura e del telaio (+ 100%), di assorbimento di energia da impatto (+ 40%) e una diminuzione del rollio in curva del 50%.Il vero punto di forza della vettura è il nuovo sistema e-Boxer Subaru. La nuova generazione di motopropulsione ibrida combina il motore elettrico con le irrinunciabili tecnologie Subaru, come il Motore Boxer e la trazione integrale Symmetrical AWD, di cui eredita prestazioni, equilibrio ed efficienza.Il posizionamento strategico dei componenti del sistema e-Boxer Subaru mantiene stabile l’intero veicolo. Mentre l’unità elettrica e il pacco batteria sono allineati longitudinalmente, il Motore Boxer è posizionato molto in basso. Il sistema, così disposto, contribuisce a un centro di gravità ancora più basso e a una migliore distribuzione del peso dell'auto. Abbiamo sviluppato la tecnologia ibrida e la abbiamo introdotta al centro del DNA Subaru, ottenendo il meglio dei due mondi. Che è anche il meglio per il mondo di oggi.Mentre negli altri sistemi l’handling potrebbe risentire dell’extra peso dell’unità elettrica, il posizionamento strategico dei componenti del sistema e-BOXER Subaru mantiene stabile l’intero veicolo, permettendo reattività e stabilità in curva.La Subaru XV è allestita con il SI-DRIVE. Questo sistema permette di personalizzare il carattere della vettura selezionando 3 tipologie di guida: Intelligent; Sport; Sport Sharp.Si può passare da una modalità all'altra in base alle condizioni di marcia o ai gusti del guidatore, semplicemente selezionando la modalità desiderata. Sia il Motore Boxer che la trasmissione S-AWD vengono controllati da un computer: in funzione del profilo SI-DRIVE selezionato, si può passare da una erogazione della potenza e gestione cambio dolce e progressiva (Intelligent) sino alla modalità sportiva estrema (Sport Sharp), che offre una risposta decisa del motore e una gestione diretta del cambio. La selezione Sport è, infine, una via di mezzo fra le due.Il sistema SI-DRIVE permette di scegliere tra 3 stili di guida diversi: intelligent, sport e sport sharpInterni lussuosi e innovativi