Stelvio e Giulia 2021: gli allestimenti di base di Alfa sono rosso fuoco

Presentate le nuove vetture Alfa per il prossimo anno, con le Rossa Edizione nel segmento entry level

Fedeli alla storia e al design unico del Biscione, i Model Year di Alfa Romeo per il nuovo anno presentano comunque alcune novità: in particolare, spicca un nuovo allestimento che rappresenta in qualche modo la porta d’accesso al prestigioso universo della casa automobilistica italiana. Parliamo dell’allestimento Rosso Edizione, che arricchisce la gamma di scelta sia per le berline di casa Alfa, le celebri Giulia, sia per il comparto SUV, dove si aggiunge alle diverse varianti del modello Stelvio. Si tratta in entrambi i casi di versioni entry level, ma nonostante ciò molto complete sia dal punto di vista delle dotazioni sia per quanto riescono a offrire in termini di performance.

Il motore

Tratto distintivo delle Stelvio e Giulia Rosso Edizione è il motore, un diesel 2.2 di nuova generazione da 160 CV. Si tratta di un 6D a trazione posteriore decisamente performante, e lo si può facilmente constatare guardando alle prestazioni offerte in velocità e accelerazione, ma anche quando se ne esaminano i consumi e le (ridotte) emissioni. Qualità che si fanno apprezzare sia sulla Giulia sia sul SUV di casa Alfa, lo Stelvio, e che in entrambi i casi influenzano in positivo la stabilità e la reattività delle vetture.

Entry level, quindi, per il prezzo, che si assesta sui 45000€ per la Giulia e 51000 per lo Stelvio Rosso Edizione, ma non per la qualità costruttiva e le capacità tecniche.

Il design

Anche sotto il profilo estetico, le Rosso Edizione si fanno notare per eleganza e per quella riuscita combinazione tra la linea iconica caratteristica delle vetture del Biscione e le geometrie delle auto di nuova generazione. Rosso Edizione, quindi, e questo colore è ciò che contraddistingue non soltanto la carrozzeria e gli esterni ma anche gli interni, dove vivacizza le finiture di sedili e altri elementi dell’abitacolo. Il design italiano tipico di Alfa Romeo, insomma, si fa apprezzare anche con questo viraggio in rosso, che anzi mette ancora più in risalto l’aspetto grintoso delle auto.

Dotazioni

Entry level, si diceva, ma non troppo anche per quanto riguarda le dotazioni, che già di serie configurano vetture decisamente complete. Si parla di cerchi in lega, fari posteriori a LED e anteriori con sistemi avanzati di illuminazione (Adaptive Frontlight System). E poi sedili in tessuto con 6 regolazioni manuali, volante in pelle con comandi multifunzione, plancia di comando con display TFT da 7 pollici. Davvero niente male per dei modelli base.

Come si conviene alle vetture del 2021, poi, largo spazio viene concesso alle soluzioni tecnologiche per aumentare sia il comfort del viaggio sia la sicurezza di guidatore e passeggeri. Sistemi avanzati per la guida assistita, quindi, che comprendono freni automatici di emergenza con riconoscimento pedoni, sensori di pioggia, luminosità e distanziamento che avvisano quando si è troppo vicini alle altre vetture. Insomma un insieme di soluzioni che dovrebbero rendere davvero la vita più facile al guidatore.

Intrattenimento

Anche per quanto riguarda l’infotainment le Rosso Edizione non sembrano aver niente da invidiare ai fratelli maggiori: l’Alfa Connect Multitouch offre radio DAB, lettore MP3, Bluetooth e tutto ciò che serve per la massima connettività e l’integrazione tra i device personali e il computer dell’auto. Speaker di qualità e il citato touchscreen aumenteranno la piacevolezza di un viaggio in Alfa.

Insomma, che si preferiscano le linee classiche di una berlina o il profilo più imponente di un SUV, le Model Year Alfa nell’allestimento Rosso Edizione potrebbero davvero essere un’ottima scelta.

Ultimo aggiornamento: 17:15