Sportive, sostenibili, dinamiche: le novità di casa Ford per il prossimo anno

In un mercato consumer che guarda sempre più attentamente al portafogli e soppesa accuratamente il rapporto qualità/prezzo, le nuove vetture Ford che verranno messe in circolazione dal 2021 cercano il giusto compromesso tra prestazioni e convenienza. Lo fanno puntando, come ormai è consuetudine, sulla tecnologia e sulla cosiddetta mobilità alternativa, per esempio offrendo interessanti modelli ibridi. In particolare, spiccano nella proposta Ford una nuova gamma di crossover e SUV che potrebbero rispondere bene alle esigenze del mercato USA come a quelle nostrane.

Mustang Mach-E

È il modello di punta dell’offerta Ford 2021, un crossover molto sportivo che richiama fin dal nome la celebre linea Mustang. Qui se ne offre una revisione che punta soprattutto all’equilibrio tra consumi e prestazioni, e che per questo fa abbondante ricorso alla tecnologia per ottenere i migliori risultati in funzione della modalità di guida. Motore potente dunque, e volumi ampi per un’auto che offre stabilità e comfort su (quasi) tutti i percorsi. Più in dettaglio, le due versioni che verranno messe in commercio sono equipaggiate con motori di potenza compresa tra i 258 e i 337 CV, con batterie agli ioni di litio capaci e, quindi, offrono elevata autonomia e rapidi tempi di ricarica. Tecnologia in abbondanza e, in particolare, un cruscotto sul quale spicca un touchscreen da ben 15,5 pollici per livelli di infotainment elevatissimi.

Ford Puma 2021

Molto apprezzato negli anni passati anche alle nostre latitudini, il coupé di casa Ford torna in strada in versione SUV crossover e compatto, decisamente sportivo nel design e nelle prestazioni ma ben dimensionato per offrire la giusta maneggevolezza anche in ambito urbano. Bagagliaio senza dubbio spazioso e diverse varianti tra cui scegliere, dall’EcoBoost Hybrid con motore Turbo abbinato a batteria agli ioni di litio da 48 v, alla variante “platinum“, la Puma ST 2021 con motore EcoBoost turbocompresso per prestazioni di alta gamma, per esempio accelerazione 0/100 in 6,7 secondi. Davvero niente male.

Ford Ecosport 2021

Il SUV in versione ancora più compatta, più adeguata forse alla giungla urbana che alle escursioni ma comunque con prestazioni di tutto rispetto. Il modello 2021 si distingue soprattutto per il restyling degli interni, che aggiunge spaziosità, e per nuove dotazioni tecnologiche che aumentano comfort e intrattenimento lungo il percorso. Motore EcoBoost da 125 CV con il giusto rapporto tra performance e consumi.

Ford Kuga 2021

Nuova versione, la terza, del popolare crossover di casa Ford, e importanti modifiche strutturali e di dotazione. La Kuga 2021 è innanzitutto più grande, anche se resta compatta, e mette a disposizione quindi più spazio sia ai passeggeri sia ai bagagli da mettere in stiva. Per quanto riguarda gli aspetti più tecnici, le motorizzazioni combinano motori termici sia benzina sia diesel, in diverse varianti di potenza, con batterie agli ioni di litio ancora più performanti sotto il profilo dell’autonomia e dell’integrazione funzionale. Soluzioni ultratecnologiche per impostare in automatico la propulsione più adatta al percorso, allo stile di guida e ai consumi, e naturalmente molta attenzione al reparto infotainment, con plancia di comando del cruscotto interno da vera Supercar del XXI secolo. Da segnalare, in questo senso, l’head-up display che proietta le informazioni più importanti dal cruscotto direttamente sul parabrezza dell’abitacolo. Si attende insomma con fiducia il rilascio in commercio.

Dalla Mustang Mach-E ai nuovi modelli Bronco, la mobilità Ford per il 2021 è hi-tech e attenta ai consumi