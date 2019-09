Motori per ogni esigenza

Questo Suv cittadino moderno ed esteticamente pregevole può contare anche su un’interessante gamma di motorizzazioni. Sono disponibili, innanzitutto, tre propulsori a benzina TSI, con cilindrata 1.0 o 1.5 litri. È presente, inoltre, un motore diesel 1.6 TDI. Queste soluzioni, dalla resa efficiente e dalle emissioni ridotte, presentano variazioni di potenza comprese tra 95 e 150 cavalli. Skoda Kamiq può vantare, inoltre, la prima versione pensata per l’alimentazione a metano: l’1.0 G-TEC da 90 cavalli. In base alla motorizzazione, poi, sono a disposizione il cambio manuale a cinque o a sei rapporti o il cambio DSG a sette marce. Meritano una citazione, infine, le due differenti modalità di guida, selezionabili attraverso il Drivign Mode Select: Normal - per ogni situazione di viaggio - e Sport, perfetta per chi ama condurre un mezzo dinamico e scattante.

I progettisti di Kamiq hanno riservato particolare attenzione anche all’aspetto legato alla connettività. I sistemi Bolero e Amundsen appartengono alla terza generazione della tecnologia modulare di infotainment del Gruppo Volkswagen e offrono diagonali dello schermo comprese tra 8 e 9,2 pollici, nonché, a richiesta, un impianto audio con 10 altoparlanti. All’interno di Skoda Kamiq, poi, anche la sicurezza è un valore che emerge da ogni dettaglio. Sono presenti, in particolare, numerosi sistemi di assistenza alla guida, che rendono ogni viaggio più piacevole e fanno sì che il mezzo si dimostri efficiente in ogni condizione di guida. A bordo sono presenti, in primis, fino a nove airbag, inclusi quelli per le ginocchia lato conducente e quelli laterali posteriori. Tra le tecnologie finalizzate a una maggiore sicurezza del veicolo spiccano Lane Assistant, Front Assistant - basato su radar con funzione di frenata di emergenza city e funzione predittiva di protezione dei pedoni - nonché funzione di frenata anti collisione multipla. Kamiq è quindi un vero gioiellino di tecnologia e di comfort, perfetto anche per le famiglie.