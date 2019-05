Scala rivoluziona l’offerta di Skoda grazie a soluzioni all’avanguardia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le cinque motorizzazioni disponibili soddisfano davvero ogni esigenzaEsistono vetture capaci di cambiare per sempre la storia di un marchio. Forte di una nuova personalità, nuove tecnologie e un nuovo nome, Skoda Scala si propone proprio di ridefinire l’offerta del Marchio boemo tra le auto compatte. La berlina 5 porte combina un nuovo linguaggio estetico a un elevato grado di funzionalità e soluzioni di connettività a dir poco all’avanguardia. Le cinque motorizzazioni - disponibili con potenze comprese tra 90 cv (66 kW) e 150 cv (110 kW)- offrono anche un elevato livello di sicurezza attiva e passiva. Impareggiabile, infine, la tecnologia led per i gruppi ottici anteriori e posteriori, l’ampio spazio per passeggeri e bagagli e - come da tradizione - svariate soluzioni Simply Clever.Per la prima volta, Scala implementa in modo emozionale e autentico un’importante evoluzione del linguaggio stilistico Skoda. È infatti la prima auto di serie del brand a fregiarsi del nome Skoda a singole lettere sul portellone posteriore, al posto del tradizionale logo. I cerchi in lega fino a 18 pollici regalano un tocco di dinamismo, mentre lo speciale lunotto allungato le conferisce uno stile semplicemente inconfondibiledi Scala le novità non smettono affatto di stupire. Il nuovo concept degli interni coniuga ergonomia ed emozionalità con gli eccellenti rapporti di spazio che da sempre fanno rima con Skoda. Non a caso il bagagliaio è il più ampio dell’interno segmento grazie ai suoi 467 litri di capacità. Il passo - che in tutto misura 2.649 mm – offre poi un’elevata abitabilità interna, con ampio spazio per le ginocchia e 982 mm per la testa di chi siede dietro. La plancia, dotata di touchscreen centrale fino a 9,2” collocato in posizione rialzata, presenta – analogamente ai pannelli delle porte anteriori - una superficie morbida e di alta qualità, impreziosita da un nuovo e specifico strato zigrinato, ispirato alle strutture cristalline boeme. L’illuminazione ambientale, unita alle tonalità calde e le cuciture in contrasto sui sedili - disponibili a richiesta in raffinata microfibra Suedia – creano una piacevole atmosfera a bordo. Il parabrezza e il volante - che su richiesta arrivano ad essere riscaldabili – accrescono ulteriormente il comfort offerto.Scala è il primo modello Skoda basato sulla piattaforma MQB-A0. Le tre motorizzazioni benzina 1.0 Tsi o 1.5 Tsi sono abbinate a un 1.6 Tdi, creando una gamma di potenza che spazia dai 95 ai 150 cv. Nel corso del 2019, inoltre, verrà introdotto anche il 1.0 G-Tec da 90 CV (66 kW), alimentato a gas naturale. La versione diesel è perfettamente in linea con le restrizioni riguardanti i consumi e consente di circolare senza alcun problema anche nei centri urbani.Skoda continua nel processo di miglioramento dei servizi di connettività e infotainment della propria gamma. I modelli - dalla compatta Fabia alla nuova Scala - saranno ora dotati di serie del ricevitore per la radio digitale Dab+. La Nuova Scala – già disponibile in prevendita - segna anche il debutto della piattaforma di infotainment di terza generazione, con eSim già installata e possibilità di connessione senza cavo dello smartphone.Scala monta di serie – già a partire dall’allestimento base - anche Ambition, la radio Bolero dotata di schermo touchscreen da 8” che include 8 altoparlanti, connettività Usb (tramite due USB Type-C), Bluetooth e SmartLink+ via cavo. Il collegamento è disponibile sia tramite i protocolli Apple CarPlay che per quelli Android Auto. Un dispositivo che guarda, dunque, verso il grande pubblico e le sue necessità più specifiche alla guida.