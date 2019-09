davvero il salto di qualità. Basti pensare al nuovissimo Smart Cockpit orientato verso il conducente, che incorpora numerose tecnologie. Questo dispositivo, poi, è dotato di schermi tra i più ampi della categoria e adotta concetti di ergonomia decisamente moderni per un’esperienza di guida più immersiva. L’elemento chiave è lo schermo da 9,3 pollici, che favorisce la leggibilità delle informazioni. È doveroso, inoltre, fare riferimento alla nuova console centrale, che accoglie una leva del cambio accorciata ed è stata rialzata per garantire una migliore ergonomia del posto di guida.

Parola d’ordine: efficienza

I progettisti della nuova Renault Clio sanno bene quanto sia importante, per i guidatori, poter contare su una serie di motorizzazioni efficienti e in grado di rispettare le più recenti normative antinquinamento. Proprio per questo, a bordo di questa moderna auto, è possibile trovare soluzioni per qualsiasi esigenza, dalla benzina al diesel, senza tralasciare il gpl. Le potenze disponibili, inoltre, vanno da 65 a 130 cavalli. È poi importante ricordare come, nel 2020, arriverà sul mercato anche un’inedita versione ibrida. Si tratta del motore E-TECH, dotato di un sistema che permette di recuperare e rilasciare la massima quantità di energia. L’avvio è automatico in modalità elettrica e il guidatore beneficia di un potente freno motore rigenerativo, che gli permette di decelerare sollevando semplicemente il piede dall’acceleratore, senza agire sul pedale del freno. Questa rappresenta una vera rivoluzione, quindi, nell’ambito dei propulsori di Clio.



A BORDO

La frenata d’emergenza attiva allerta il guidatore quando ci si trova ad affrontare situazioni pericolose

Tra le peculiarità più interessanti della nuova versione di Renault Clio c’è la ricca offerta di sistemi di assistenza alla guida, fondamentali per assicurare la massima sicurezza in qualsiasi situazione. Il sistema Highway and Traffic Jam Companion, ad esempio, consiste nell’associazione del cruise control adattivo (con Stop & Go) e dell’assistenza al mantenimento nella corsia. Si tratta di un dispositivo che agisce fino alla velocità di 160 chilometri orari, che consente anche di mantenere la distanza di sicurezza con il veicolo davanti. Tra i sistemi di sicurezza più utili c’è poi quello di commutazione automatica degli abbaglianti. Utilizzando la telecamera frontale, il commutatore dei proiettori passa automaticamente dagli abbaglianti agli anabbaglianti in funzione della luminosità esterna e delle condizioni di traffico, rendendo più facile e sicura la guida di notte, anche in condizioni di scarsa illuminazione. A bordo della nuova Renault Clio è possibile trovare anche molti altri sistemi di sicurezza all’avanguardia. Tra questi spicca la frenata d’emergenza attiva, con riconoscimento di biciclette e pedoni, che massimizza la sicurezza, allertando il guidatore in caso di situazioni pericolose e attivando il freno se il conducente non reagisce. Tra gli altri, poi, è presente il sistema di riconoscimento dei segnali stradali con avviso di eccesso di velocità, che avvisa automaticamente il pilota dei limiti di velocità attuali, proponendogli di adattare la sua velocità.