Peugeot 308 nella versione MY 2020 più ricca, completa e funzionale

Ci sono alcuni strategici ritocchi a rendere Peugeot 308 nella nuova versione MY 2020 ancora più interessante. Non ci sono stravolgimenti rispetto a quanto proposto fino a questo momento dalla berlina compatta, ma solo alcuni strategici miglioramenti per rendere il design più desiderabile e innalzare il tasso di comodità all’interno. Due in particolare gli interventi da segnalare: i ritocchi estetici per gli esterni con l’introduzione di nuovi colori e nuovi cerchi da 18 pollici diamantati Black Saphire e le modifiche nell’abitacolo con la completa digitalizzazione dell’i-Cockpit.Il ventaglio delle opzioni di Peugeot 308 nella nuova versione MY 2020, disponibile nelle varianti 5 porte e station wagon, si arricchisce con la tinta Blu-Vertigo e i nuovi cerchi da 16 pollici. Senza dimenticare che la variante GT Pack può essere scelta anche con l’opzione Black Pack in cui è il nero opaco a farla da padrone nelle parti cromate come calandra e Leone anteriore, cornici degli indicatori di direzione e barre al tetto nella station wagon. Peugeot 308 offre proporzioni equilibrate nel contesto di un aspetto robusto e dinamico con inserti cromati e fari alogeni a modulo ellittico. All’interno l’innovativo i-Cockpit diventa adesso completamente digitale su tutta la gamma con il display da 10 pollici a rappresentare un vero e proprio centro di comando. Il design essenziale e funzionale contribuisce a migliorare l’ergonomia e a rendere piacevole l’esperienza di guida.La sicurezza a bordo passa anche dai sistemi avanzati di aiuto alla guida associati alla 3D Connected Navigation con riconoscimento vocale. Quest’ultima integra le funzioni TomTom, fornisce le informazioni in tempo reale come traffico, meteo localizzato, parcheggi, stazioni di servizio, punti di ristoro, tempo libero. E con il Mirror Screen Triple Play lo smartphone è connesso al touchscreen. In pratica è possibile utilizzare le app compatibili con Android Auto, Apple Carplay o MirrorLink sullo schermo capacitivo. La berlina francese è quindi equipaggiata con sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione, come Active Blind Corner Assist (sistema attivo di sorveglianza dell’angolo cieco), retrocamera 130 gradi, Active Safety Brake (frenata automatica di emergenza), High Beam Assist (commutazione automatica di abbaglianti e anabbaglianti), Speed Limit Detection (riconoscimento dei cartelli di velocità i e raccomandazione del limite), Adaptive Cruise Control (regolatore di velocità adattivo).Peugeot 308 MY 2020 è disponibile con il tre cilindri benzina 1.2 da 110 o 130 CV da gestire con la trasmissione manuale a 6 marce o con il cambio automatico EAT8. La seconda opzione di scelta è il quattro cilindri 1.5 BlueHDi, anch’esso disponibile sia con il manuale e sia con la trasmissione automatica. La variante versione sportiva GTi è invece spinta dal propulsore 1.6 litri da 263 CV con una coppia massima di 340 Nm. Gli allestimenti sono l’Active, l’Allure e il GT Pack.Con il Driver Sport Pack alcuni parametri sono modificati per esaltare le sensazioni di guida. Attivabile dal conducente con il pulsante Sport posto sulla consolle centrale, il servosterzo e la cartografia del pedale dell’acceleratore diventano più reattivi, la sonorità del motore è amplificata, il quadro strumenti cambia colore da bianco a rosso e appaiono parametri relativi all’utilizzo del veicolo, come potenza rilasciata, pressione della sovralimentazione, accelerazione longitudinale e trasversale.Disponibile il 3 cilindribenzina 1.2 da 110 o 130 CV con trasmissione a 6 marce o cambio automaticoDIDA 1: Rinnovati interni ed esterniDIDA 2: Sempre ampio spazio a bordoDIDA 3: Disponibili benzina e diesel