Nuova Mercedes-Benz Classe E: tutto quello che c'è da sapere. Scoprila da Carraro Concessionaria

Mercedes Classe E è uno dei modelli più iconici e venduti del marchio di Stoccarda con più di 14 milioni di berline e station-wagon consegnate dal 1946 ad oggi.

La Nuova Gamma Classe E è stata rinnovata grazie ad un profondo restyling; Mercedes Classe E Berlina, Mercedes Classe E Station Wagon, Mercedes Classe E Coupe eMercedes Classe E Cabrio sono disponibili presso i nostri showroom Mercedes Carraro.

Mercedes Classe E: gli esterni

Mercedes-Benz Classe E è l'auto che, da sempre, rappresenta l'inconfondibile eleganza del marchio e con questo nuovo modello, per la prima volta, assume anche una connotazione più sportiva.

Gli elementi che caratterizzano il nuovo design di Classe E sono in particolare:

• Il frontale con un nuovo paraurti anteriore • Una griglia speciale con stella verticale e grandi elementi cromati • I fari Multibeam LED con luce abbagliante ultra range (disponibili a richiesta) • I nuovi ‘powerdome’ sul cofano, ancora più incisivi • La linea della coda con spalle larghe • Le luci posteriori sdoppiate con un innovativo disegno

Sulla nuova Classe E debuttano inoltre alcuni nuovi cerchi in lega e tre nuove vernici: argento high-tech, grigio grafite metallizzato ed argento Mojave.

Mercedes Classe E Station Wagon e All-Terrain

Spazio anche al restyling della Classe E All-Terrain, che sfoggia un look “country” ispirato ai Suv con componenti specifici, quali:

• nuova mascherina del radiatore • protezione antincastro a vista

Entrambi gli elementi ora diventano cromati lucidi anziché in silver shadow.

Mercedes Classe E Cabrio e Classe E Coupé

Oltre alla berlina ed alla Station Wagon si rinnovano anche le varianti Coupè e Cabrio.

Le novità stilistiche più evidenti sono l'inedita mascherina e Rivisti i fari anteriori a Led più raccolti ed il disegno delle luci di posizione. Con il restyling arriva anche il sistema multimediale MBux, abbinato a due schermi da 10,25” o da 12,3”.

Mercedes Classe E: gli interni e tecnologia

La plancia di Nuova Classe E è stata completamente ridisegnata per far posto al sistema di Infotainment MBUX dove si trovano due ampi schermi da 10,25 pollici (12,3" opzionali) per un effetto widescreen. Il comando del display multimediale (quello centrale) avviene mediante touchscreen e la navigazione utilizza la tecnologia della realtà aumentata per indicare la strada da seguire. Il sistema assiste inoltre il conducente anche ai semafori, visualizzando lo stato delle luci del semaforo.

Nuova Classe E: la tecnologia e i sistemi di sicurezza ADAS

Da sempre Mercedes Classe E, sinonimo di tecnologia all'avanguardia, è dotata dei più avanzati sistemi di assistenza alla guida, noti come ADAS.

I sistemi di assistenza di cui è adottata Nuova Mercedes Classe E sono:

• sistema di riconoscimento hands-off incorporato nel volante segnala al sistema di guida parzialmente autonoma che il guidatore ha il controllo del mezzo. Se il sistema non rileva le mani sul volante per un periodo di tempo prolungato, attiva la frenata d’emergenza. • sistema di assistenza alla frenata attivo agisce sia durante la marcia in avanti, sia durante le fasi di sterzata, attivandosi quando rileva la presenza di veicoli fermi o pedoni che stanno attraversando • rilevamento automatico del limite di velocità che combina i dati cartografici e il riconoscimento della segnaletica per adeguare la marcia • adattamento della velocità in funzione del percorso prima di curve, rotatorie, caselli autostradali, incroci a T e prima della svolta per l’immissione o l’uscita da autostrade e superstrade • Il Distronic utilizza le informazioni sul traffico per adeguare la marcia e nel caso in cui non rilevi la medesima azione da parte del conducente • Il Blind Spot Assist segnala la presenza di veicoli nell'angolo cieco, e con la vettura ferma è in grado di avvertire i passeggeri quando individua il passaggio di un veicolo, anche una bicicletta, nella zona critica • Il sistema di assistenza al parcheggio attivo con Parktronic e telecamera a 360° consente di entrare ed uscire automaticamente dai parcheggi

Le motorizzazioni di Mercedes Classe E

Il restyling di Nuova Classe E prevede anche un incremento significativo dell'adozione di nuove soluzioni ibride nei motori.

Saranno 7 i modelli disponibili in versione ibrida plug-in (diesel e benzina, berlina e station-wagon, con trazione posteriore o integrale).

I motori a benzina offriranno un range di potenza compreso tra i 156 e i 367 cavalli mentre i motori diesel avranno potenze comprese tra i 160 e i 330 cavalli.

La vera novità sarà il motore a benzina (battezzato M254) a quattro cilindri dotato di un alternatore-starter con potenza supplementare fino a 20 cavalli e 180 Nm di coppia in più.

Nuova Classe E in fase di rilascio, grazie al recupero di energia e alla modalità sailing, potrà veleggiare aumentando l’efficienza.

Il cambio automatico 9G-Tronic è stato opportunamente calibrato per adattarsi all'ISG di seconda generazione e nella prima fase verrà abbinato al motore a quattro cilindri.

