Ultimo aggiornamento: 15:57

Ford Puma ritorna con un aspetto completamente diverso. Smette di essere una coupé per diventare un suv urbano con un carattere sportivo. L’abitacolo presenta un design elegante e raffinato. I sedili anteriori sono dotati di supporto lombare e della funzione massaggio per un livello di comfort superiore durante la guida. Con le funzioni intelligenti e le tecnologie innovative la guida diventa più sicura e confortevole. Quadro strumenti digitale da 12,3 pollici, display touchscreen da 8 pollici, dalla sua ci sono una serie di funzioni e servizi aggiuntivi disponibili attraverso il sistema di informazione e intrattenimento SYNC 3 grazie al modem incorporato FordPass Connect.Grazie alla nuova gamma di motori a benzina EcoBoost ibridi, offre prestazioni di primo piano, garantisce una guida sempre reattiva con un risparmio di carburante notevole ed emissioni CO2 ridotte rispetto ai motori non ibridi tradizionali. Linee sportive e dinamiche, abbinate a un design compatto e spazioso, la nuova Ford Puma apre la strada alla rivoluzione elettrica della casa automobilistica a stelle e strisce. Con lo spazioso vano di carico si pone con una opzione strategica per la famiglia. Tra le soluzioni innovative si segnala il MegaBox, versatile spazio ricavato nel piano di carico che estende la capacità del bagagliaio.Le diverse modalità di guida selezionabili consentono di personalizzare l’esperienza di guida modificando la risposta dell’acceleratore, lo sterzo e il comportamento del cambio di Ford Puma in base allo stile di guida. Sono disponibili cinque modalità diverse: Normal, Eco, Sport, Active (terreni a bassa aderenza) e Trail.In caso di rischio di collisione gli avvisi di sicurezza e i sistemi intelligenti aiutano a mantenere la trazione e la stabilità. Ford Puma è dotata di una serie di tecnologie innovative progettate per migliorare l’esperienza di guida. Tra queste le modalità di guida selezionabili per adattare l’assetto della vettura a ogni fondo stradale, e il Co-Pilot, un insieme di tecnologie di assistenza alla guida che mantiene l’auto al centro della corsia anche in curva, regola la velocità in base alla segnaletica stradale e modula la frenata e la ripartenza in base al traffico. Il sistema utilizza la tecnologia radar e una telecamera per rilevare i veicoli più lenti e fermi e assiste nella sterzata per evitare un veicolo in caso di collisione imminente. La tecnologia si attiva se non c’è spazio per evitare il contatto: frena lasciando la possibilità di prendere misure evasive.Sistema ibrido più efficienteLa tecnologia ibrida a bordo di Ford Puma utilizza un piccolo motore elettrico per migliorare l’efficienza. Un veicolo mHEV non può essere alimentato solo elettricamente. Il motore elettrico ha la funzione di fornire supporto al motore a benzina quando necessario, contribuendo a ridurre i consumi e le emissioni di CO2. Con i veicoli mHEV non occorre eseguire il collegamento a una fonte di alimentazione esterna: la batteria separata che alimenta il motore elettrico si ricarica durante la guida. Il sistema di frenata rigenerativa reindirizza l’energia accumulata dai freni alla batteria mHEV. Non è necessario collegare la Puma a una fonte di alimentazione esterna perché la batteria da 48 volt che alimenta il motore elettrico si ricarica durante la guida con a cosiddetta frenata rigenerativa.