Noleggio a lungo termine: conviene anche ai privati

Dalla proprietà del mezzo di trasporto al suo utilizzo: questa la transizione che continua a ritmi sostenuti. E se prima il noleggio a lungo termine dell'auto era rivolto soltanto ad aziende e ai professionisti con Partita iva che utilizzavano il mezzo per motivi lavorativi, oggi è rivolto anche ai privati. Secondo la 18esima edizione del Rapporto Aniasa, cresce il numero dei “convertiti” alla formula del noleggio a lungo termine, che hanno definitivamente scelto di rinunciare all’acquisto dell’auto: dai 25.000 contratti del 2017 si è passati ai 40.000 di fine 2018 e si prevede di superare quota 50.000 nel 2019. Questo perché noleggiare un’auto a un canone fisso mensile sembra preferibile alla più tradizionale forma di acquisto. In parte perché così tutti gli imprevisti vengono gestiti da chi ci offre il servizio, in parte perché il costo per i vantaggi che comporta è conveniente, soprattutto per chi utilizza molto il proprio mezzo di trasporto. Sia le aziende, le partite Iva che i privati devono però rispettare un requisito fondamentale: la sostenibilità della spesa. Si dovrà cioè dimostrare di poter far fronte al costo del noleggio. Una forma di tutela imprescindibile per le società che offrono questo tipo di servizio. Per chi si trova a scegliere si tratta soprattutto di compiere un cambiamento culturale o di visione: con il noleggio si dovrà sostituire il concetto esclusivo che avevamo prima di proprietà con quello più nuovo di utilizzo, cercando di valutare, con la massima oggettività e con dati alla mano, quale sia la formula per noi più vantaggiosa.Molti i vantaggi che il noleggio di lungo termine offre. Una volta stipulato il contratto, infatti, la gestione di tutto ciò che comporta i servizi obbligatori per l’utilizzo del mezzo saranno presi in carico dalla società di noleggio a cui ci siamo affidati. Nel canone sono compresi i costi per l’assicurazione, per il bollo, per la manutenzione ordinaria e straordinaria, per eventuali problemi di usura e incidenti stradali. Insomma, con un costo fisso mensile saremo coperti su più fronti che nel caso fossimo proprietari di un veicolo dovremmo gestirci da soli. L’auto che possiamo noleggiare è presente nel parco macchine dell’operatore che scegliamo, i modelli e le marche sono moltissime e tutte nuove. Con il noleggi a lungo termine, inoltre, ci si evita il problema del deprezzamento dell’auto che prima o poi deve essere affrontato se si opta per l'acquisto.Per sottoscrivere il contratto di noleggio di lungo termine serve presentare copia di una busta paga. Una volta controllate le necessità di base, si dovrà scegliere modello auto, durata del noleggio e stabilire il chilometraggio annuo oltre ai servizi di cui si vuole usufruire. In base a questi elementi sarà definito l’importo del canone mensile.