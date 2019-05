Mokka X: suv compatto che domina la strada

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Design esclusivo e prestazioni eccezionali su ogni tracciato sono i segreti di questa piccola-grande perla di casa OpelCon un design più elegante che mai e degli interni completamente rinnovati, Mokka X si presenta come una vettura trasversale. Un vero e proprio suv urbano col “fattore X” di Opel, ovvero un perfetto mix di sicurezza e tecnologia avanzata al servizio delle prestazioni. Al suo interno, poi, sono presenti una serie di accessori decisivi per la comodità degli automobilisti, che rendono agevoli anche le percorrenze più lunghe.Il suo assetto rialzato resta il fattore principale di scelta per moltissimi appassionati della casa tedesca, che in questo suv compatto hanno trovato il giusto connubio tra il poter dominare la strada e la possibilità di effettuare un parcheggio senza grossa difficoltà.Guardando agli optional meccanici sviluppati per Mokka X stupisce immediatamente la trazione integrale “intelligente” disponibile su richiesta. Si tratta di un ritrovato che, sfruttando la frizione elettrica a dischi multipli, è capace di distribuire la coppia in modo continuo tra asse anteriore e posteriore, ottimizzando al tempo stesso consumi ed emissioni. È grazie a dispositivi come questo - appartenenti alla nuova famiglia Ecotec - che la vettura rispetta le più recenti norme Wltp. Oltre al benzina da 4 cilindri 1.4 litri turbo da 120 cv e 175 Nm, Mokka X è disponibile col propulsore 1.6 litri diesel da 136 e 320 Nm di coppia. Entrambe le motorizzazioni sono abbinate ad un cambio manuale a sei marce.Mettersi alla guida della nuova Mokka X significa godere di un’esperienza al volante davvero unica. Il merito è anche dell’assetto spiccatamente rialzato della vettura, che unito alle dimensioni compatte la rendono perfetta sia per il traffico cittadino che per le lunghe percorrenze extraurbane. I sedili ergonomici certificati Agr sono l’accessorio decisivo, da questo punto di vista. Comodità e funzionalità permettono di ridurre al minimo la fatica relativa ai viaggi in autostrada o dovuta alle cattive condizioni dell’asfalto su cui si viaggia.Non solo prestazioni eccellenti. La nuova Opel è all’avanguardia anche per quel che riguarda la connettività e l’intrattenimento di bordo. Il sistema di infotainment IntelliLink, su tutti, permette tramite il display touch incastonato nella plancia di gestire numerose funzioni. Le più utili restano certamente quella di navigazione satellitare, l’impianto audio e la connettività relativa agli smartphone attraverso i sistemi Apple Car- Play e Android Auto.La nuova Corsa diventa greenCon il mercato elettrico in costante espansione, anche Opel ha scelto di sviluppare dei nuovi veicoli che guardino agli automobilisti più attenti al mondo green. Proprio da queste premesse è nata, che sarà possibile ordinare dai prossimi mesi, così come la nuova generazione diesel e benzina.La vettura - un successo già nelle sue precedenti versioni - sarà più leggera del 10% e presenterà novità come i fari IntelliLux Led Matrix.Per quanto riguarda il propulsore elettrico che alimenterà la nuova Opel Corsa si tratterà quasi certamente di un 100 Kw di potenza, che permetterà alla vettura di avere circa 300 Km di autonomia con una batteria attorno ai 40 kW/h. Un vero cambiamento epocale in casa Opel, che a giudicare dallo storico successo della gamma Corsa, promette di tradursi in un vero trionfo dal punto di vista commerciale.