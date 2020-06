Luci intelligenti, performance di primo piano e ricarica veloce: arriva l’auto del futuro

Volkswagen ID.3, la prima auto elettrica di nuova generazione del brand di Wolfsburg, è pronta. Al via infatti le consegne per chi l’ha prenotata con uno dei tre allestimenti della versione di lancio: 1st, 1st Plus e 1st Max. Più in generale, il costruttore tedesco ha adesso aperto le porte alla nuova era della mobilità elettrica su cui tutti possono salire a bordo. Il risparmio è di tempo e denaro perché queste auto sono meno costose da mantenere rispetto a quelle con motore a combustione per via dell’assenza di frizione, candele o sistemi di scarico.Se c’è un dettaglio che non passa inosservato è la gestione delle luci con ID.Light che semplifica la guida durante la navigazione nel traffico insieme al sistema di navigazione. Basta usare la voce e un segnale luminoso è pronto a rispondere. E quando si scende dall’auto, la ID.Light saluta con un altro segnale luminoso intelligente. Il controllo vocale intuitivo è un elemento centrale in questa elettrica: radio, sistema di navigazione o smartphone possono essere messi in funzione con un comando preceduto da “Ciao ID.”. Tutta la tecnologia Volkswagen è naturalmente presente nella ID.3, a cominciare dall’Head-up display che mostra le informazioni utili nel campo visivo del parabrezza, semplificando la guida. Tra le tecnologie di sicurezza ID.3 è dotata di serie del sistema Front Assist: in caso di pericolo il dispositivo avvisa il conducente o interviene sul sistema frenante per evitare collisioni o ridurne l’entità. Il sistema è in grado di rilevare la presenza di veicoli che precedono e di eventuali pedoni.Il design innovativo continua anche all’interno con un abitacolo ripensato secondo nuovi schemi. Ecco dunque che trovano spazio ampi e comodi sedili, molto spazio per le gambe e una abitabilità di categoria superiore. Il grande display completamente touch, l’ID.Light e l’illuminazione ambiente aumentano il tasso di comfort. In dote porta con sé Keyless Go, Climatronic, specchietti retrovisori esterni elettrici e riscaldati, braccioli anteriori dedicati per conducente e passeggero, cavo di ricarica e controlli di bordo completamente touch. Il sistema di navigazione di ID.3, di serie su tutta la gamma, prende nota delle destinazioni più visitate e dei percorsi preferiti. Il sistema monitora il traffico e suggerisce percorsi alternativi senza inserire la destinazione.Se i tempi della ricarica della batteria sono storicamente fonte di preoccupazione, nel caso della nuova Volkswagen ID.3 ognuna delle tre batterie disponibili promette procedure semplici e rapide. La scelta per l’automobilista è tra accumulatori di 45 kWh, 58 kWh o 77 kWh con la batteria di medie dimensioni che promette un’autonomia di circa 420 chilometri in 30 minuti di rifornimento di energia in modalità di ricarica veloce con corrente continua DC con prestazioni da 100 kW. E con la batteria di dimensioni maggiori (77 kWh netti) completamente carica la percorrenza è fino a 550 chilometri.La scelta è traaccumulatori di 45 kWh58 kWh o 77 kWh con autonomia massima fino a 550 chilometriDIDA 1: Elettrica di nuova generazioneDIDA 2: Design innovativo e tecnologiaDIDA 3: Autonomia fino a 550 chilometri