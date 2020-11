La sfida vincente della Enyaq iV: l’e-suv

L’ultima della casa madre Skoda: più piccola del Kodiaq, tra linee contenute ed aerodinamica curata

È un suv di medie dimensioni, poco più piccolo del Kodiaq: è la Skoda Enyaq iV, linea contenuta ed aerodinamica curata che sortisce un cx abbastanza ridotto, grazie alla mascherina chiusa e sottoscocca carenato. Lunga 465cm, larga 188, alta 162 e con un passo di 277cm, questa vettura si caratterizza proprio per la nuova mascherina dal nome evocativo, Crystal Face: contorni pronunciati inquadrati tra listelli verticali illuminati, separati da una luminosa linea orizzontale che fa da ponte tra le due strisce di fari full led, 130 per l’esattezza.

La “classica” accattivante

Con il cofano anteriore dinamizzato da quattro nervature che sgorgano dagli angoli superiori della calandra, l’Enyaq iV presenta fiancate classiche, eppure mosse da profonde nervature. Campeggiano, così, le grandi superfici vetrate e gli ampi passaruota il cui ingombro può oscillare tra i 18 e i 21 pollici, per pneumatici a bassa resistenza al rotolamento e cerchi dal disegno finalizzato a minimizzare le turbolenze.

Robusta la parte posteriore, che raccoglie un lunotto leggermente inclinato, alloggiato fra tre nolders che accrescono l’aerodinamica. Full led matrix, sottili e spigolosi i fanali.

Più potenze elettriche

Tre livelli di potenza, con autolimitazione al massimo dei 180 km/h, la gamma Skoda Enyaq iV si articola in cinque versioni – 50 iV, 60 iV, 80 iV, 80x iV, vRS iV – che declinano potenza, autonomia, trazione. Per il primo fattore, la potenza si esprime tra i due estremi di 148 e 306 CV, mentre l’autonomia oscilla tra i 34 e i 510 km. Per le suddette versioni, le trazioni sono cinque, rispettivamente tre posteriori e le ultime due integrali, possibili quest’ultime grazie alla dotazione di due propulsori.

Per quanto concerne le batterie, situate sotto il pavimento così da abbassare il baricentro della vettura, la casa automobilistica indica solo la ricarica di quelle più capienti, da 82 kWh. È così che vengono indicati 38 minuti per rialimentarle, dal 5 all’80 % utilizzando la rete della colonnina pubblica con corrente continua da 125 kW.

Soluzioni hi-tech e spazio

L’abitacolo? Per cinque passeggeri, luminoso, spazioso, sia per i passeggeri che per i bagagli. Plancia stilisticamente pulita con pochi tasti in rilievo. A partire dalla climatizzazione, infatti, molte funzioni si radunano nell’enorme display situato a sbalzo nel centro plancia, fornito di barra sensibile al tocco.

Una eSim permette la connessione per il sistema infotelematico, sommandosi ai servizi come Skoda Connect ed il nuovo assistente vocale Laura. A completare l’armamentario hi-tech uno schermo da 5,3 pollici e un head up display su due livelli, proprio alle spalle del guidatore.

Già ordinabili tre delle cinque versioni previste: la Skoda Enyaq 50 iV, la 60 iV, la 80 iV.