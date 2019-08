L’eleganza anni 60 scende in strada: la 500 celebra l’era della “Dolce vita”

Serie speciali

La nuova 500 Dolcevita amplia la collezione di oltre 30 serie speciali che si sono succedute negli ultimi 12 anni, vetture uniche nate dalla collaborazione tra il Centro Stile Fiat e brand iconici - dalla moda alla nautica di lusso, dalla tecnologia all’heritage - con cui il marchio ha esplorato territori inusuali per una city-car. Tra le ultime novità, spiccano le due versioni top di gamma chiamate Star e Rockstar. La 500 Star si fa notare soprattutto per l’inedita vernice Bianco Stella, impreziosita da sfumature rosa, che si abbina perfettamente ai dettagli cromati, ai cerchi in lega da 16” e al tetto in vetro Skydome, tutti elementi offerti di serie, inclusi i fendinebbia. Gli interni sono proposti in due combinazioni di colori, sabbia bianca e nero, e nell’elegante ed inedita lavorazione Matelassé con dettagli in ecopelle e logo 500 ricamato bordeaux. Rockstar si contraddistingue invece per uno stile che unisce le caratterizzazioni estetiche grintose della Sport, visibili nei paraurti anteriore e posteriore e nelle minigonne laterali, a dettagli di stile come il tetto fisso in vetro, i cerchi da 16” in lega e i dettagli carrozzeria in cromo satinato. Inoltre, per esaltare l’anima ricercata e sportiva della nuova versione Rockstar, è stato introdotto un nuovo colore esterno con finitura opaca: il Verde Portofino.





Il 2019 è un anno speciale per la Fiat, che taglia il traguardo dei 120 anni di vita. E lo è anche per la 500, la vettura simbolo della casa torinese, celebrata anche con il lancio dell’affascinante versione Dolcevita, la prima serie speciale della nuova gamma. Si tratta di una vettura che fin dal nome rimanda alle atmosfere anni 50 e 60 e ai valori dell’“Italian Glamour” in voga in quel periodo.La nuova serie speciale 500 Dolcevita (lanciata il 4 luglio, nel giorno del 62° compleanno della 500) è dedicata a un cliente raffinato alla ricerca di esclusività ed eleganza. Come una vera “diva”, la vettura è “vestita” esclusivamente di una candida livrea Bianco Gelato, impreziosita dalla linea di bellezza rosso/ bianco/rosso che avvolge l’intera silhouette. Il logo “Dolcevita” cromato in corsivo è un dettaglio di stile che spicca sul posteriore, che si sposa perfettamente con la modanatura cromata sul cofano, le calotte degli specchietti cromate e le fasce laterali con targhetta “500”. Il tutto è completato dagli eleganti cerchi in lega da 16” in bianco diamantato e dal tetto in vetro Skydome sulla versione berlina. La versione Dolcevita è però disponibile anche nel modello cabrio che per la prima volta propone una capote a righe orizzontali bianco e azzurro, con la firma “500” rossa ricamata, ispirata alle sedie a sdraio e agli ombrelloni della Riviera italiana degli anni Sessanta. Eleganza è la parola d’ordine anche all’interno dell’abitacolo, come dimostra la plancia in legno nautico con linea di bellezza a contrasto. Il tutto è reso ancora più esclusivo, oltre che in abbinamento con gli esterni, dai nuovi sedili in pelle Frau color avorio con logo 500 ricamato, cadenino rosso e parte centrale ispirata all’intreccio del vimini. In tinta avorio sono anche gli orli dei tappetini. Dal punto di vista delle motorizzazioni, 500 Dolcevita è disponibile con propulsore 1.2 da 69 CV, abbinato al cambio automatico Dualogic o cambio manuale, 0.9 Twin Air da 85 CV e 1.2 GPL da 69 CV, entrambi con cambio manuale.Salire a bordo della 500 Dolcevita è insomma come fare un tuffo nelle atmosfere degli anni Sessanta, quando Roma era la capitale indiscussa del jet-set internazionale, i locali chic e gli hotel di lusso erano meta di attori e scrittori, mentre politici e vip si davano appuntamento ai tavolini dei caffè alla moda. Erano proprio gli anni della “Dolce Vita”, raccontati dal film capolavoro di Federico Fellini con Anita Ekberg e Marcello Mastroianni: l’Italia ripartiva con slancio ed entusiasmo, spesso a bordo della mitica 500 con cui appagare, in modo accessibile, il crescente bisogno di mobilità e libertà. A circa 60 anni di distanza, la 500 resta ancora sulla cresta dell’onda, come dimostra il fatto che continua a confermarsi la vettura più venduta di FCA, oltre ad essere la capostipite dell’omonima famiglia (la quale comprende 500X e 500L) che di recente ha raggiunto il record di tre milioni di unità vendute in Europa. E, nel mercato del Vecchio Continente, la 500 si sta confermando come la più venduta tra le city-car.