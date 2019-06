Kuga ed elettrico: un binomio vincente

Offrire agli automobilisti la massima possibilità di scelta in fatto di motorizzazioni è da sempre una prerogativa per Ford. La nuova Kuga rispetta perfettamente questa politica, grazie alle sue versioni benzina, diesel, EcoBlue Hybrid e Plug-In Hybrid.La EcoBlue Hybrid propone un motore diesel 2.0 da 150 cavalli, dove il recupero dell’energia nelle decelerazioni alimenta una batteria da 48 volt alla base dell’intero sistema. Per quanto riguarda la Plug-In Hybrid, gli ingegneri Ford hanno montato a bordo un motore a benzina da quattro cilindri 2.5 a ciclo Akinson, un motore elettrico ed una batteria da 14,4 kWh. Il risultato è un sistema in grado di erogare una potenza di 225 cavalli, con un’autonomia in elettrico di oltre 50 Km. Per quanto riguarda le versioni benzina e diesel tradizionali, i propulsori di riferimento restano EcoBoost 1.5 e EcoBlue 2.0.