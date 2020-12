ID.3, ecco l'auto che inaugura la “new generation” delle elettriche

Innovativa nel design e nelle tecnologie la berlina Volkswagen compatta a zero emissioni

Compatta, scattante e soprattutto green. Con la ID.3 1st Edition, disponibile in concessionaria, Volkswagen punta tutto sulla mobilità elettrica “new gen”. La ID.3 è una berlina compatta a zero emissioni che apre la gamma ID (una lineup 100 per cento elettrica appartenente a varie fasce di mercato e che si basa sulla medesima impostazione di piattaforma e di propulsione) attraverso cui il “colosso” tedesco concretizza il progetto dell’”auto elettrica per tutti”. Una strategia traducibile con il concetto di “elettrificazione di massa” e storicamente paragonabile alle due precedenti fasi epocali VW, ovvero lo sviluppo del Maggiolino e il debutto di Golf.

La ID.3 è innovativa in ogni dettaglio. Sicuramente tra i suoi punti di forza c’è l’accelerazione. L’elettrica di nuova generazione ha un'accelerazione dinamica e costante, con la massima velocità del motore subito disponibile.

Design innovativo

La ID.3 Volkswagen riflette a pieno i nuovi principi stilistici che il marchio di Wolfsburg ha adottato nella progettazione delle sue vetture: la “piacevolezza” che si esprime in linee morbide ed eleganti; l'essenzialità che caratterizza un design pulito e curato nelle superfici; la funzionalità, imprescindibile per offrire al guidatore un'esperienza di guida all'insegna del comfort.

Batteria e autonomia

E' possibile scegliere tra due tipologie di batterie, da 58 kWh o da 77 kWh. La garanzia sulle batterie è di 8 anni o 160.000 chilometri. Entrambe le batterie disponibili per ID.3 sono in grado di offrire ampia autonomia di percorrenza.

Ricarica facile e veloce

Chi ha la possibilità di gestire l’operazione a domicilio può installare la wallbox ID.Charger e in un paio d’ore si può ricaricare l'auto in modo da avere circa 100 km di autonomia (a 6 kW, la vettura ne può accettare 11 in corrente alternata); la nottata, invece, permette di fare il “pieno”. Se invece si utilizzano le colonnine fast da 50 kW, basta un quarto d’ora per incamerare 100 km, mentre la ricarica completa richiede poco più di un’ora. Per quanto riguarda la ricarica pubblica, i clienti possono usufurire del servizio WeCharge, una tessera (o un'app) che dà accesso a 10.000 colonnine sul territorio italiano e a circa 150.000 in tutta Europa.

Tecnologie a bordo

ID.3 riconosce quando il guidatore si avvicina con la chiave grazie al sistema di bloccaggio e avviamento Keyless Access, a richiesta.

Tra le grandi novità introdotte c’è il nuovo sistema ID.Light che, in combinazione con il sistema di navigazione a richiesta, aiuta a superare il traffico in modo più rilassato. Il guidatore inoltre può usare il comando vocale e ricevere una risposta tramite un segnale luminoso.

Molte le "chicche" tecnologiche: dagli aiuti alla guida (come il cruise control adattativo), alla connessione costante alla rete, al "dialogo" con altre vetture e strutture per anticipare le situazioni di pericolo (Car2X), fino all'head-up display con realtà aumentata, disponibile a richiesta, che mostra le informazioni utili direttamente nel campo visivo del parabrezza, semplificando la guida.

SOMMARIETTO

Dimensioni

Lunga 4,26, larga 1,81

e alta 1,55 metri,

il passo è di 14 cm

superiore rispetto

alla Golf di oggi

