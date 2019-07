Grinta e tecnologia per i Suv Skoda

Karoq e Kodiaq sono tra le proposte più amate da chi ricerca il piacere di guida ma anche infotainment e connettivitàUna gamma particolarmente ampia in cui a farla da padrone non sono solo rispetto ambientale e solidità di ogni proposta, ma anche piacevolezza di guida e voglia di stupire. Skoda riesce a trovare l’equilibrio tra questi diversi aspetti praticamente in ogni modello della gamma.Non c’è dubbio, però, che i Suv riescano ad esercitare un fascino particolare sul pubblico. Nuovo Karoq e nuovo Kodiaq sono due autentici gioielli del segmento, proposti in diverse versioni, compresa quella pensata per gli animi più sportivi (rispettivamente, negli allestimenti Sportline e RS).Ma andiamo con ordine. Karoq è la proposta compatta per chi, tuttavia, decide di non scendere a compromessi. Caratterizzato da linee forti, Karoq si riconosce anche per la griglia prominente che riesce a trasmettere grinta e sicurezza. Nonostante sia una proposta compatta, è la possenza il suo tratto distintivo.Sono a disposizione sei diverse motorizzazioni, una a benzina e ben cinque alimentate a diesel, con una potenza che spazia da 115 a 190 CV di potenza.È stata insignita di uno dei premi più prestigiosi riguardanti il design la Skoda Kodiaq, il Red Dot Design Award, ogni anno assegnato da una prestigiosa giuria di esperti internazionali. Ma il design non è solo estetica: può raccontare molto del carattere di un’auto e così accade anche per Kodiaq. Ad esempio, i fendinebbia collocati in alto lasciano subito intuire una certa inclinazione per l’off-road. La stessa cura degli esterni, la troviamo all’interno dell’abitacolo, con comandi a portata di mano e intuitivi, materiali di qualità e una lavorazione eccellente per far sì che anche una proposta tanto votata all’avventura “fuori” sia comoda ed accogliente “dentro”, sia per il conducente che per i passeggeri.Quattro i motori, tutti alimentati a diesel, con una potenza variabile tra i 150 e i 190 CV.Sia Karoq che Kodiaq brillano anche per connettività. Sono quattro i nuovi sistemi di infotainment e i servizi mobili on line Skoda Connect. Una piccola rivoluzione che moltiplica le opportunità per controllo del veicolo, informazioni, intrattenimento e musica. Smartlink+ è il gioiello che assicura un’esperienza di infotainment di altissimo livello. Il collegamento tra vettura (che sia Karoq o Kodiaq) è ottimo con le interfacce Apple CarPlay, Android Auto e MirrorLink. In più, è garantito l’accesso ai dati dell’auto con Skoda OneApp.Il display centrale rappresenta il cuore del sistema, nonché lo strumento attraverso cui mandare o ricevere messaggi vocali, ascoltare musica, ricevere indicazioni stradali. Pratico e al passo con i tempi il box per il cellulare capace di ricaricare senza lì utilizzo di cavi e utile anche per ampliare il segnale della rete mobile grazie ad antenne planari. Questo consente di fare e ricevere telefonate sulla rete mobile anche con segnale debole. La connettività è curata anche attraverso il sistema di navigazione Columbus ad alta velocità. Si inserisce una scheda SIM nello slot dedicato e con il wi-fi integrato tutti coloro che sono a bordo dell’auto possono navigare senza fili sui dispositivi personali.