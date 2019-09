Il riconoscimento

Come ulteriore riconoscimento di ciò, al Suv prodotto da Lexus è stato assegnato anche il punteggio più alto - all’interno del segmento “Classe medio-alta” negli ecotest di Adac. Si tratta di un’analisi condotta dal principale club automobilistico tedesco, il quale può vantare attualmente circa 20 milioni di membri. In questa particolare classifica UX Hybrid svetta su tutte le concorrenti, con un punteggio complessivo di quattro stelle su cinque. Per determinare la graduatoria ogni auto partecipante viene premiata con un punteggio, in riferimento alle emissioni di CO2 e inquinanti come idrocarburi HC, ossidi di azoto NOx e particolati.





Cinque stelle Euro NCAP

A bordo dell’auto è installato l’efficiente pacchetto Lexus Safety System+, che presenta sistemi di sicurezza di ultima generazione. L’impegno della casa è stato premiato con un altro riconoscimento di prestigio: le cinque stelle Euro NCAP 2019. In questo ambito UX Hybrid ha ottenuto uno dei punteggi più elevati in assoluto, con il 96% nella protezione degli adulti e l’85% in quella dei bambini, dimostrandosi inoltre il miglior modello in assoluto nella categoria Automated Emergency Braking per la sicurezza dei pedoni e dei ciclisti (con l’invidiabile risultato dell’82% nella protezione degli utenti vulnerabili della strada).



Sul red carpet

La Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica - La Biennale di Venezia è uno degli appuntamenti più amati dal pubblico, che ha l’opportunità di ammirare dal vivo alcuni tra i divi più amati del grande schermo. Lexus, auto ufficiale dell’evento, è stata protagonista anche quest’anno, accompagnando attori, registi e volti noti sul red carpet di Venezia. Qui erano presenti ben 35 vetture del marchio, tutte dotate di tecnologia Full Hybrid Electric. Una grande sinergia Nel corso dell’avvenimento veneziano Lexus ha avuto il piacere di accompagnare sulla passerella divi come Joaquin Phoenix, Vincent Cassel, il regista Pedro Almodovar, Kristen Stewart, Penelope Cruz, Jude Law e John Malkovich. La sinergia tra Lexus e la Mostra d’Arte Cinematografica è salda e consolidata. I valori comuni di queste due eccellenze, come eleganza e creatività, sono la garanzia di emozioni per gli spettatori.







Compattezza, efficienza e design che conquista. Il Suv UX Hybrid di Lexus ha davvero tutte le carte in regola per conquistare. La casa automobilistica punta, come da tradizione, su un look elegante e al passo con i tempi ponendo l’attenzione, allo stesso tempo, anche sulla sostenibilità. Questo Suv è dotato della tecnologia Full Hybrid Electric, efficiente e dalle emissioni molto basse.Quando si parla di Lexus si fa riferimento a un brand che non accetta compromessi a livello stilistico. Ogni veicolo realizzato dalla casa, infatti, esprime a pieno i valori di lusso ed eleganza pripri del marchio, conquistando ogni automobilista anche per solidità e piacere di guida.Attualmente Lexus UX Hybrid è l’unica proposta ibrido elettrica del segmento C-Suv Premium. Nessuna motorizzazione convenzionale disponibile sul mercato riesce a offrire la stessa combinazione di performance ai vertici del segmento e consumi ed emissioni tra i più bassi della sua categoria. I numeri di questo veicolo sono davvero straordinari: basti pensare, solo per fare un esempio, alla potenza massima di 184 cavalli, unita a consumi ed emissioni di CO2 a partire - rispettivamente - da 23,3 chilometri per litro e 97 grammi per chilometro. Anche quando si parla di emissioni di ossido di azoto, UX Hybrid offre prestazioni eccellenti, con soli 4,9 milligrammi per chilometro.