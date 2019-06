Ecco la Vespa Sei Giorni II Edition: un mix tra stile e dotazioni eccellenti

lo si può riscontrare nel sistema antibloccaggio Abs - presente di serie - e nella fanaleria posteriore, che adotta ora la tecnologia di illuminazione full led. Come ricordato in precedenza, poi, la comodità è un dettaglio che su Vespa Sei Giorni II Edition non viene di certo trascurato. Il mezzo, infatti, vanta un generoso vano sottosella e una seduta ampia e comoda. L’ergonomia è quella perfetta di Vespa, esaltata dalla comodità della scocca grande; la seduta è naturale e consente totale controllo del veicolo e comfort assoluto anche sulle lunghe distanze.

Per i veri “Vespisti”

Come sa bene ogni vero “Vespista”, oltre al mezzo, anche l’abbigliamento è in grado di fare la differenza. È proprio per questo che Piaggio ha lanciato una serie di capi dedicati a chi vuole vivere al 100% il mondo Vespa. Sono disponibili, ad esempio, il casco jet con visiera, in perfetto stile e colore col veicolo, impreziosito dai loghi “Sei Giorni”, da rifiniture della calotta in ecopelle e da interni con trattamento anallergico. Si tratta di un accessorio unico, da abbinare alla t-shirt, al cappellino e alla sacca in cotone.

Una delle carte vincenti della nuova Vespa Sei Giorni II Edition consiste, inoltre, nei numerosi accessori presenti a bordo. Sono a disposizione di serie il parabrezza, il capiente bauletto da 42 litri e il supporto bauletto. I portapacchi anteriore e posteriore sono tra i più richiesti e apprezzati accessori che connotano in modo forte e riconoscibile la personalità e la lunga tradizione di viaggiatrice di Vespa. Tra gli accessori cromati si ricorda inoltre il kit perimetrale che garantisce la massima protezione della Vespa e assicura una decisa personalizzazione estetica. Per offrire una seduta ancora più confortevole è inoltre disponibile la sella con la più classica conformazione biposto, anch’essa proposta con doppio rivestimento e cadenino. La sella in vera pelle “made in Italy” color testa di moro dona invece un tocco d’eleganza in più. Il telo copri gambe in materiale termico, facile da montare, garantisce il comfort di marcia in ogni periodo dell’anno. Il set di accessori si completa con il telo copri veicolo, l’antifurto meccanico, l’antifurto elettronico, il tappetino in gomma antiscivolo e la borsa in vero cuoio. Infine, tra gli accessori più caratterizzanti e a più alta tecnologia figura il sistema “Vespa Mia”, che permette di mettere in comunicazione il proprio smartphone con Vespa ottenendone un vero e proprio sofisticato computer di bordo multifunzione, in grado di visualizzare simultaneamente informazioni come tachimetro, contagiri, ma anche potenza e coppia del motore istantaneamente erogati, accelerazione longitudinale, consumo di carburante istantaneo e medio, velocità media e voltaggio batteria, informazioni sul viaggio e molto altro ancora.