È arrivato il city SUV perfetto per chi ama le sfide

SEAT Arona, vincitrice del premio Best Product Design 2018 dal prestigioso Red Dot Award, è un’auto che lascia il segno. L’ideale per chi desidera provare un’esperienza di guida unica, partendo innanzitutto dagli esterni. Colpiscono i blister scolpiti e i proiettori Full LED che hanno una duplice funzione: quella di mettere in risalto l’auto e di illuminare il cammino, con un controllo totale della strada anche al buio. Tutto appare più semplice prima ancora di salire in auto grazie al sistema di accesso e avviamento senza chiave Kessy. Una volta a bordo, si notano subito gli interni lussuosi e confortevoli, con la possibilità di scegliere i colori e abbinarli in base ai gusti personali. Gli ospiti avranno un ampio spazio a disposizione nei sedili posteriori. E il bagagliaio da 400 litri consente di caricare gli ultimi acquisti in tutta serenità.Ogni uscita diventa un piacere a bordo del veicolo, complice anche la tecnologia di alto livello. Per gli appassionati di musica, è presente un impianto BeatsAudio Sound System dotato di amplificatore da 300 W, 6 altoparlanti e subwoofer high-tech per gustarsi al meglio ogni sound. Da segnalare il connectivity box con batteria wireless e amplificatore, un salvavita per i telefoni scarichi, e il touch screen da 8 pollici con Full Link, per connettere lo smarphone all’auto e avere sempre tutto sotto controllo. Concentrarsi sulla strada del resto è un gioco da ragazzi se si possiede un veicolo intelligente, che va ben oltre il semplice controllo dei dispositivi portatili. Sono presenti infatti sensori luce e pioggia che rilevano in automatico quando è necessario azionare i tergicristalli e accendere i fari. Su richiesta, è inoltre possibile avere il Seat Virtual Cockpit, che offre una miriade di informazioni utili quali avvisi sul consumo medio, su quando si supera una determinata velocità e altro. Il tutto per garantire l’adeguata concentrazione che potrebbe mancare al guidatore anche solo per un attimo. E, sempre a proposito di sicurezza, il sistema Blind Spot Detection assicura massima visuale, dal momento che individua i veicoli che sopraggiungono durante i cambi di corsia. In caso di traffico, sensori appositi mantengono la distanza di sicurezza, per un viaggio in totale relax e senza pensieri. In caso di impatto invece, il sistema tiene inserita l’azione frenante onde scongiurare una seconda collisione. E se si devono affrontare viaggi lunghi, ecco la ciliegina sulla torta: un sistema di riconoscimento della stanchezza. Con quest’auto si è proprio in una botte di ferro. Completa il quadro della sicurezza il Rear Traffic Alert, indispensabile per i parcheggi in retromarcia, che arresta la macchina se presente un oggetto dietro. Si ha fra l’altro un’ottima visuale sia sulla parte posteriore che su quella anteriore, per organizzare le manovre alla perfezione. La SEAT Arona è proprio un gioiellino per chi ama il design raffinato e allo stesso tempo desidera godere al 100% dell’esperienza di guida.