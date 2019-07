DR punta su trasparenza e qualità

DR Zero – la troviamo in tre versioni: DR Zero, DR Zero Chrome, DR Zero WR. Piccola e versatile è il mezzo ideale per affrontare la città dalla mattina alla sera.



DR 3 Coupè Suv – Somma le virtù di una Sport utility compatta a quelle di un coupé dall’aspetto seducente. Versatile su ogni fondo stradale, ha cerchi in lega da 17 pollici e gruppi ottici con lampade a LED per le luci diurne e per quelle di posizione.



DR4 – Disponibile nelle versioni CROSS (con barre longitudinali e cerchi da 16 pollici) oppure SPORT, con cerchi a scelta da 17 oppure 18 pollici.



DR EVO5 classic Suv – ha fari anteriori con proiettori poliellissoidali e fendinebbia che permettono di adattare il fascio di luce alle diverse condizioni di guida e lampade a LED. Lo specchietto retrovisore ha l’indicatore di direzione a LED integrato; maniglia esterna cromata, spoiler con terzo stop a LED. I gruppi ottici posteriori hanno impostazione verticale e un design classico in modo da conferire eleganza al modello. I cerchi sono in lega da 17 pollici.



DR6 Touring Suv – disponibile nelle due varianti, CROSS e SPORT è la risposta agli amanti delle Sport utility di livello. Alcuni dettagli differenziano le due versioni. Ad esempio, la CROSS ha le pedane laterali e permette di personalizzare il colore con montanti e modanature dello sportello. La SPORT permette di scegliere il Colour Pack Chrome su montanti e tetto, differisce nel portellone posteriore e per gli interni permette di scegliere pelle pregiata o nabuk con cuciture a mano tra gli optional.

Il settore delle auto presenta un moltiplicarsi di proposte, ma sapersi orientare non è troppo immediato, soprattutto per chi sa poco di motori. Per questi motivi DR rappresenta una soluzione per chi cerca modelli dall’estetica accattivante e bassi consumi, puntando tutto sulla trasparenza.Il marchio, che da sempre si contraddistingue per politiche decisamente “fuori dagli schemi” rispetto ai competitor, propone per ciascuno dei suoi modelli una dotazione ricca a prezzi competitivi, chiari e già comprensivi di tutto. Non è un caso, quindi, che nel prezzo presentato siano sempre già comprese anche IVA e messa su strada, con la garanzia di non scoprire successivamente costi extra non calcolati.Venendo ai vantaggi offerti da DR, ogni modello permette di evitare la nuova Ecotassa, di recente introduzione, se si opta per la versione con doppia alimentazione (tutte sono proposti anche con GPL). Prevista, inoltre, la garanzia totale senza limiti di chilometraggio con copertura dei costi di ricambi e manodopera presso i service DR per ben due anni e le garanzie di 36 mesi sulla verniciatura e 72 dalla corrosione.Prova dell’attenzione del brand per l’ambiente è l’ottenimento del prestigioso premio assegnato dall’Unione Italiana Giornalisti Automotive (UIGA), lo Special Award Sustainability 2019.Cinque i diversi i modelli della gamma DR, tutti full optional, per prezzi e condizioni trasparenti, e tutti disponibili anche nella versione GPL per risparmiare l’Ecotassa.