Citroen C3 Aircross: il suv compatto da record

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tra i segreti del suo successo c’è la massima possibilità di personalizzazioneFin da quando è stata lanciata come una new entry nel segmento dei suv compatti, C3 Aircross ha saputo distinguersi grazie allo stile unico e personalizzabile, e all’eccezionale comfort a bordo, frutto del programma Citroën Advanced Comfort del Marchio. Suv dalla personalità unica, il più spazioso e modulabile del mercato, già a nove mesi dalla sua uscite nei concessionari, C3 Aircross si è messo in luce come un grande protagonista del mercato, con quasi 90.000 clienti in Europa,di cui circa 35.000 in Francia e 18.000 in Italia.Lanciato alla fine del 2017, il Nuovo Compact SUV C3 Aircross ha saputo imporsi nel segmento dei Suv compatti, differenziandosi per la personalità forte, fresca e originale, ispirata alle aspettative dei clienti di questo mercato. Un modello dallo stile unico e personalizzabile, con un’abitabilità di riferimento, una modularità senza paragoni, 12 tecnologie di assistenza alla guida e 4 sistemi di connettività per facilitare la vita a bordo. Non è un caso, dunque, se per molti Citroën C3 Aircross è stata amore a prima vista. Ambasciatore del programma Citroën Advanced Comfort, il Compact SUV C3 Aircross è un veicolo moderno che invita al benessere a bordo e a un’esperienza di guida inedita.A suo agio in città e sulle strade extraurbane, Aircross potenzia le caratteristiche all roads grazie alla funzione Grip Control con Hill Assist Descent. C3, del resto, è già protagonista del mercato, macinando ogni mese nuovi ordini. Le linee e il design fresco e ottimista di C3 Aircross trasmettono positività. Un carattere rafforzato dalle tante personalizzazioni disponibili con cui costruire un’auto su misura. Le preferenze espresse dagli automobilisti in questi anni rappresentano perfettamente questo carattere innovativo.Il 30% di chi l’ha acquistata, infatti, ha scelto un tetto bicolore, mentre il 25% un Pack Color. Anche le 5 motorizzazioni disponibili su C3 Aircross esprimono perfettamente la volontà del marchio di offrire massima personalizzazione agli automobilisti.Ogni allestimento pensato per questo eccezionale suv compatto offre nuove opzioni al pubblico, che già a partire dall’uscita di questo modello ha dimostrato di apprezzarle tutte. La versione Live viene offerta nelle versioni PureTech 82 benzina - con un propulsore 1.2 da tre cilindri guidabile anche dai neopatentati - e BlueHDi 100 turbodiesel che monta un quattro cilindri da 1.5 litri. Passando all’allestimento intermedio Feel si aggiungono anche il Pure-Tech 110 - che monta anche il cambio automatico - e il BlueHDi 120 EAT6. Con la versione top di gamma Shine, infine, è possibile installare un propulsore quattro cilindri turbodiesel da 120 cv. Un ritrovato che è sinonimo di prestazioni eccellenti e ottimi consumi. Sulla stessa versione Shine anche sicurezza e stile vengono messi al primo posto, grazie all’Active Safety Brake, il Citroen Connect Nav, i fari fendinebbia e i cerchi in lega da 16’’ che rendono il modello ancora più esclusivo.Tailor made e più esclusivaLa partnership tra Citroën e Rip Curl prosegue anche quest’anno, con un nuovo modello che rappresenta il compagno ideale di mille avventure, grazie al design deciso, il comforteccezionale e la grande versatilità. Citroën e Rip Curl presentano la serie speciale C3 Aircross Rip Curl, l’inizio di una nuova fase di questa collaborazione, da cui nascono sempre prodotti ricchi di stile, moderni e high-tech. Un connubio perfetto per due Marchi che sviluppano prodotti tecnici e di design al servizio del benessere, dell’attività all’ariaaperta e del tempo libero. C3 Aircross propone maneggevolezza, prestazioni su strada ottimali e tecnologie utili, e beneficia di tutto il savoirfaire Citroën in termini di design, spazio a bordo e comfort. La vettura sibasa sulla versione Shine e presenta una serie di novità estetiche tutte da scoprire.