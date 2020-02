C3 Aircross C-Series, eleganza e comfort

Ultimo aggiornamento: 16:00

Bella, innovativa e glam: la Citroën C3 Aircross – primo modello della serie speciale ‘C-Series’ – si candida a rivoluzionare il mercato. Da questo mese la vettura è ordinabile in Italia e a breve apparirà anche nei saloni.Questa nuova versione inedita punta sui colori, i materiali e gli equipaggiamenti che semplificano la vita a bordo. SUV Citroën C3 Aircross si distingue nell'universo dei SUV per la sua personalità forte, originale e fresca. Il suo stile evoca robustezza e senso di sicurezza grazie al frontale rialzato, sottolineato dagli Chevron cromati che integrano i fari diurni a LED. Grazie all'offerta inedita di dettagli colorati 'Deep Red', questa vettura aumenta le possibilità di personalizzazione del modello. Questa tinta si ritrova nei profili dei proiettori e sui gusci dei retrovisori, abbinati al badge distintivo in rilievo 3D 'C-Series' sulle porte anteriori, sotto i retrovisori.Per questo modello la casa automobilistica francese ha scelto solo colori sobri ed eleganti: Pastello Natural White, Steel Grey, Platinium Grey e Pearl Black. Partendo da queste basi, l’obiettivo è quello di creare nuove combinazioni armoniose e raffinate.L’interno della vettura è accogliente e luminoso, impreziosito dai profili degli aeratori cromati satinati, all’insegna di un’elegante sobrietà. Chi si accomoda nel nuovo SUV di casa Citroën ha l’impressione di trovarsi in un vero e proprio salotto. I sedili, infatti, sono ampi e accoglienti, in tessuto grigio, valorizzati da una fascia orizzontale rossa a contrasto sulla parte alta dello schienale, che richiama i dettagli colorati degli esterni, e da impunture bianche. La vera particolarità, però, è data dai tappetini anteriori e posteriori neri con impunture rosse e una decorazione del battitacco specifica.Fedele al DNA del Brand e al programma Citroën Advanced Comfort®, il Nuovo SUV Citroën C3 Aircross nella versione ‘C-Serie’ beneficia di tutto il savoir faire Citroën ed offre un comfort di viaggio ineguagliabile.L’obiettivo è rendere ogni tragitto un momento di vita sempre più piacevole, come in un "cocoon". L’esperienza di guida di SUV Citroën C3 Aircross si distingue per: il comfort dei sedili, grazie alle sedute larghe e generose; il comfort delle sospensioni, in ogni condizione di guida; il comfort in termini di isolamento, con un’acustica eccellente. Insomma nulla è stato lasciato al caso.Tra tecnologia e innovazioneLa C-Series del SUV C3 Aircross è stata pensata per offrire al gudatore un equipaggiamento di tutto rispetto. L’idea di partenza è la versione Feel, la nuova vettura, però, ha un comfort maggiore. Previsti: climatizzazione automatica, fari fendinebbia con funzione Cornering Light, tergicristallo anteriore automatico con sensore pioggia, retrovisore elettrocromatico, sensori di parcheggio posteriori, retrovisori esterni ripiegabili elettricamente e alzacristalli anteriori e posteriori elettrici sequenziali. Chi sceglie la C-Series può avere anche la nuovissima tecnologia di connettività Mirror Screen compatibile con Android Auto e Apple CarPlay e, in opzione, Citroën Connect Nav e Citroën Connect Box; cerchi in lega 16'' Matrix e tetto bicolore a contrasto, per sottolineare lo stile robusto e deciso di C3 Aircross.Finiture interne personalizzabili