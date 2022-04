Riciclo, l’Italia c’è e fa la sua parte

Una nota lieta arriva dall’Italia, nonostante un contesto globale in cui i rifiuti vengono riciclati ancora troppo poco. Secondo il rapporto “L’Italia del riciclo 2021” presentato lo scorso 14 dicembre, promosso e realizzato dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e da Fise Unicircular, il riciclo degli imballaggi nel 2020 si è mantenuto su buoni livelli, con circa 9,6 milioni di tonnellate avviate a recupero di materia. Confrontando il nostro Paese con il resto dell’Europa, emerge come l’Italia sia seconda dietro soltanto alla Germania nel riciclo di rifiuti urbani e seconda dopo la Polonia per il riciclo di quelli speciali. Il fiore all’occhiello è rappresentato appunto dagli imballaggi: nel 2020 ne sono stati riciclate 9 milioni e mezzo di tonnellate, il 73% delle 13 milioni immesse al consumo. Si tratta di un traguardo importante, visto che l’obiettivo previsto dalla direttiva europea e dalla normativa nazionale - da raggiungere entro il 2025 - era del 65%. Buone anche le performance sui singoli materiali: carta (87%), vetro (79%), plastica (49%), legno (62%), alluminio (69%), acciaio (80%). Percentuali che assumono ulteriormente valore considerando che il 2020 è stato l’anno più duro della pandemia. Un fenomeno al quale il sistema italiano del riciclo dei rifiuti ha resistito bene, come confermato dal presidente della Fondazione Sviluppo Sostenibile, Edo Ronchi. Dalle buone notizie a quelle meno esaltanti: non tutte le filiere centrano gli obiettivi, ad esempio quella dei Raee (Rifiuti Apparecchi Elettrici e Elettronici). dei veicoli fuori uso e delle pile. Il target europeo per la prima è del 65%, l’Italia però non si è avvicinata restando a un deludente 39%. Il quadro generale resta comunque positivo e consente di guardare con ottimismo al futuro. La media di rifiuti speciali riciclati dall’Italia è del 68%, contro il 44% di quella europea; e come già accennato, solo la Germania in Europa ricicla più rifiuti urbani. Dati incoraggianti in virtù dell’importanza strategica di queste attività.



Ma attenzione alla plastica

Se sul fronte riciclo l’Italia sembra fare bene la propria parte, non altrettanto si può dire per ora sul fronte delle plastiche monouso. In particolare, nel mese di gennaio a Palazzo Chigi è arrivata una lettera della Commissione Europea che ammonisce il governo di non essere in linea con le disposizioni e gli obiettivi della direttiva Sup, recepita il 14 gennaio, che prevede il divieto di immissione sul mercato di molti oggetti in plastica monouso come piatti, posate, cannucce, agitatori per bevande, bastoncini cotonati e alcuni contenitori in polistirolo. Il testo approvato dal governo lo scorso novembre, infatti, violerebbe le disposizioni della direttiva, perché escluderebbe una serie di prodotti dai divieti imposti nella Sup. Non erano infatti previste deroghe rispetto a plastiche biodegradabili, motivo per cui l’Italia rischia anche una procedura d’infrazione.