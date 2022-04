Plastiche inquinanti: ora è l’Onu ad agire

Un imput importante nella lotta all’inquinamento da plastica è arrivato mercoledì 2 marzo direttamente dall’Onu. Nel corso dell’Assemblea per l’ambiente - alla presenza di oltre 5mila persone (dal vivo e online) provenienti da 175 Paesi membri, tra cui 79 ministri - è stata infatti approvata una risoluzione che gli addetti ai lavori considerano di importanza storica per porre fine a uno dei principali problemi che affliggono la salute del nostro pianeta.



Cosa prevede

La risoluzione prevede l’istituzione di un comitato intergovernativo di negoziazione - chiamato Inc - che nel biennio 2022-2024 dovrà stilare un trattato giuridicamente vincolante da far firmare ai Paesi che fanno parte dell’Onu. Nel trattato dovrà essere affrontato l’intero ciclo di vita della plastica: dalla progettazione alla produzione, fino allo smaltimento. L’obiettivo dichiarato è ridurre in maniera significativa la quantità di plastica prodotta, e di conseguenza anche l’inquinamento legato a questo materiale: entro la fine di quest’anno verrà convocato un forum aperto a tutte le parti interessate, che potranno partecipare alla prima riunione del comitato di negoziazione. Nel prossimi due anni saranno discusse le relazioni di esperti e si arriverà poi all’accordo definitivo nel 2024: una scadenza che però non impedirà di mettere in pratica già prima alcuni provvedimenti necessari per ridurre la produzione di plastica.



Decisione chiave

Secondo Inger Andersen, direttrice esecutiva del programma dell’Onu per l’ambiente (Unep), questa risoluzione è il provvedimento più importante sull’ambiente da quello di Parigi, ovvero dall’accordo sul clima datato 2015. Una dichiarazione di un certo peso, motivata soprattutto dal fatto che l’Onu è andato oltre la “semplice” questione del riciclo della plastica. Una questione che soprattutto negli ultimi tempi ha suscitato dibattiti sulla sua effettiva utilità, visto che anche il riciclo comporta comunque costi in termini ambientali. Ecco allora che l’Onu, con la risoluzione di Nairobi, è andato alla radice del problema, ovvero la produzione della plastica.



Ancora più efficace, probabilmente, è la similitudine utilizzata dal ministro per il Clima e l’Ambiente norvegese Espen Barth Eide, che ha definito l’inquinamento da plastica “un’epidemia” per la quale, grazie alla risoluzione, “siamo ufficialmente sulla buona strada per trovare una cura”. L’accelerata da parte dell’Onu si è resa necessaria anche tenendo conto di un trend abbastanza preoccupante che riguarda il riciclo della plastica. Secondo un report dell’Ocse denominato “Global Plastics Outlook” soltanto il 9% dei rifiuti di plastica viene effettivamente riciclato, a fronte di un 19% di rifiuti che viene incenerito e a un 50% che viene destinato verso discariche controllate. Il restante 22% viene invece abbandonato in siti a cielo aperto, bruciato o gettato nell’ambiente.



Il report dimostra come l’intera economia globale sia ancora lontana dal concetto di materia circolare. E anzi, i dati - aggiornati al 2019 - dicono che in quasi 20 anni la produzione di plastica è raddoppiata, fino a 460milioni di tonnellate. Solo nel 2019 sono state disperse 22 milioni di materie plastiche nell’ambiente: la maggior parte di queste era costituita da macroplastiche (88%), frutto di una raccolta e di uno smaltimento errati. Il resto (12%) sono microplastiche, la cui dispersione nell’ambienti d’acqua dolce e terrestre, ma anche nei flussi di cibo e bevande, concorre “a sostanziali rischi per la salute degli ecosistemi e quella degli esseri umani”, ammonisce proprio l’Ocse.



In questo scenario si inserisce anche la pandemia: se i lockdown del 2020 hanno ridotto l’uso della plastica del 2,2% rispetto al 2019, è vero che l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale e di plastica monouso ha peggiorato la situazione sul versante rifiuti, ai quali si sommeranno quelli derivanti dalla crescita dell’uso di plastica dovuta al rimbalzo dell’economia.



Biodegradabile e commestibile: è questa la soluzione del futuro

Un nuovo tipo di plastica biodegradabile, commestibile e antimicrobica, nonché più resistente di quella realizzata con materie prime non rinnovabili. È quella sviluppata a partire da un nuovo studio condotto dal gruppo di ricerca “Composites and Hybrid Nanocomposites Group” (GCNH) dell’Univeristà statale di San Paolo. Questo tipo di plastica, la cui destinazione finale è l’imballaggio, è stata denominata bioplastica o “plastica verde”. Il materiale è stato realizzato a partire dalla gelatina di tipo B, una delle sostanze più abbondanti e a basso costo disponibili. Per ovviare alla sua carenza di proprietà meccaniche e alla poca permeabilità al vapore, i ricercatori hanno usato anche cloisite Na+ nanoclay, che ha aumentato la resistenza della bioplastica alla trazione e reso il film plastico più omogeneo. È stata poi aggiunta una nanoemulsione a base di olio essenziale di pepe nero, che ha due funzioni: migliorare il sapore e l’odore della sostanza e prolungare la durata di conservazione dei prodotti alimentari confezionati con il materiali. È auspicabile che questo tipo di imballaggio, efficace con diversi tipi di alimenti, si diffonda presto sul mercato, così da ridurre in modo significativo l’uso di plastica composta da polimeri non biodegradabili e di conseguenza la quantità di rifiuti solidi.