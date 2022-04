La sostenibilità è sulle tavole

Privilegiare la stagionalità e le coltivazioni del territorio è il primo passo per ridurre sprechi ed emissioni Acqua, suolo ed energia utilizzati nei processi produttivi dovranno essere minimizzati nei prossimi anni.



COSA MANGIARE

In un’epoca caratterizzata da grandi consumi come quella in cui viviamo è fondamentale mutare le nostre abitudini per cambiare le sorti del pianeta. L’alimentazione è uno degli aspetti centrali su cui possiamo lavorare, facendo nostro uno stile di vita sostenibile che minimizzi gli sprechi.



PRINCIPIO FONDANTE

Il concetto di alimentazione sostenibile si rifà a quello più generale di sviluppo sostenibile, che mira a soddisfare i bisogni della popolazione globale senza compromettere le possibilità di quelle che verranno in futuro.

Un’alimentazione che voglia davvero rispondere a questa filosofia deve puntare a ridurre al minimo il consumo di acqua, suolo ed energia, limitando allo stesso tempo l’uso di additivi e pesticidi. Allo stesso modo anche gli allevamenti e la pesca intensiva devono essere gestiti meglio, in modo da frenare le emissioni di anidride carbonica.



RIPARTIRE DALLA BASE

L’alimentazione sostenibile si basa inoltre su alcuni semplici concetti di base che uniti possono fare la differenza. Innanzitutto quello di territorio, che sottintende l’importanza dei prodotti a chilometro zero. In secondo luogo è centrale la stagionalità. I prodotti di stagione, infatti, offrono più nutrienti rispetto a materie prime provenienti dalle coltivazioni forzate. Ne beneficiano l’aspetto nutrizionale, il sapore e una minore emissione di anidride carbonica. Risulta centrale, poi, la biodiversità. Alimentazione sostenibile significa innanzitutto valorizzare il più possibile i prodotti che un territorio offre. Contemporaneamente vanno ridotti al minimo gli sprechi: un concetto tanto caro ai nostri nonni, ma che oggi viene spesso dimenticato.

Tecniche di coltivazione e produzione in grado di rispettare i cicli naturali, infine, restano il passaggio principale. Limitando l’utilizzo di additivi, pesticidi, Ogm e fertilizzanti anche qualità e salubrità dei prodotti migliorano notevolmente.







Una filosofia da cambiare

Le aziende globali nel settore della moda e del tessile sono responsabili di un quinto dell’inquinamento idrico mondiale e dell’85% di tutti i detriti lasciati dall’uomo lungo le coste. Inoltre questo comparto, che globalmente vale 3 trilioni di dollari, entro il 2030 utilizzerà il 35% di spazio territoriale in più per la realizzazione delle attività di filiera. Una quantità allarmante, che rischia di essere responsabile del riscaldamento terrestre di 2 gradi entro il 2050. Un recente rapporto dello Stockholm Resilience Center ha invitato l’industria ad adottare uno schema basato sull’economia circolare. La priorità è abbandonare i materiali animali e sintetici. Un’alternativa sostenibile che ha attirato l’attenzione dei produttori è una pelle naturale a base di micelio: una rete di fibre in grado di resistere alle muffe, perfetta per una moda più sostenibile.