Il governo sblocca sei impianti eolici

Negli ultimi mesi il governo ha previsto una serie di misure per fronteggiare i rischi legati alla crisi climatica. Tali progetti passano anche dalla realizzazione e il potenziamento di sei parchi eolici nel nostro Paese tra Puglia, Basilicata e Sardegna.

Una volta completati, l’Italia potrà disporre di una potenza pari a 417 MW.



Nel dettaglio, l’esecutivo ha previsto quattro nuovi impianti eolici situati in provincia di Foggia, nel Comune di Castelluccio dei Sauri (43,2 MW), a Cerignola e Orta Nuova (58,5 MW), a Sant’Agata di Puglia (39,6MW) e a Troia (121,9 MW). Sarà invece implementata la struttura già presente nel parco eolico “Nulvi Ploaghe” a Sassari (121,5 MW), così come quella nel Comune di Tricarico nel Materano (33 MW).

Questi sei siti vanno ad aggiungersi ad altri due sbloccati dal consiglio dei ministri in provincia di Potenza lo scorso 18 febbraio, con una portata complessiva di 65,5 MW provenienti da fonti rinnovabili. Si tratta del parco eolico del Comune di Melfi (34 MW) e dell’impianto eolico che interessa i Comuni di Genzano di Lucania e Banzi (da 31,5 MW).



A partire dalla fine del 2021, inoltre, sono stati sbloccati impianti di energia per una potenza complessiva che arriva a toccare i 1.407,3 MW (ovvero 1,407 GigaWatt) da fonti rinnovabili.



Pale e rotore sfruttano il vento

Approfondire le dinamiche che stanno dietro alla produzione dell’energia eolica aiuta a rendersi conto di quanto questa tecnologia possa risultare determinante per il nostro futuro. L’elettricità, nello specifico, viene prodotta attraverso un impianto formato dalle cosiddette pale eoliche che sono in grado di trasformare la forza esercitata dal vento in vera e propria elettricità.



A permettere la trasformazione è il rotore, l’organo rotante che ha il compito di trasmettere potenza all’intero sistema. Ruotando, infatti, raccoglie l’energia e muove un generatore elettrico. Il meccanismo, di fatto, è lo stesso dei vecchi mulini a vento. Tra i principali vantaggi connessi all’energia eolica spicca il fatto che si tratta di una fonte pulita, in quanto non inquina l’ambiente e non rilascia gas serra nell’atmosfera. Inoltre non richiede attività di estrazione o l’acquisto di combustibile fossile.



Una tecnologia sicura al 100%

Un impianto eolico, spesso definito anche parco eolico, è in grado di produrre grandi quantità di energia elettrica. Basti pensare che a partire da 20 MW di potenza è possibile ricavare 40 GWh, che sarebbero in grado di soddisfare il fabbisogno energetico di 13-15mila famiglie. Tuttavia è bene sottolineare che la potenza di un impianto varia anche in relazione alle potenzialità ventose del territorio in cui si trova.



In molti si chiedono se l’installazione di un impianto eolico comporti dei rischi per la popolazione della zona. In realtà non esiste alcun pericolo derivante da questo genere di parchi e la loro installazione risulta sicura al 100%. Sebbene si tratti di condizioni che raramente si verificano in Italia, inoltre, gli impianti eolici risultano a prova di uragano e sono doppiamente vantaggiosi per l’area che li ospita: occupano infatti solo il 3% del territorio in cui vengono collocati. Come è facile intuire, la scelta dell’area dove realizzare centrali di questo tipo è legata alla sua ventosità, che dev’essere quanto più alta possibile. Proprio per questo in Italia le zone più adatte sono il Centro-Sud e le isole. Inoltre, ogni sito non deve superare i 1.800 metri sopra il livello del mare, né avere pendenze troppo elevate. È importante, infine, che la rete elettrica ad alta tensione si trovi a una distanza minima, così come eventuali zone con vegetazione folta. Di norma, prima di realizzare un progetto di questo tipo, si procede con la costruzione di torri per la misura del vento - i cosiddetti anemometri - che per un anno misurano il potenziale eolico della zona.