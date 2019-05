Vita pet friendly: com’è bello avere un animale domestico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono sempre più numerose le famiglie che accolgono animali d’affezione, con tanti benefici per la mente e il corpoGli animali d’affezione sono membri di diritto di milioni di famiglie italiane. Negli ultimi anni questo principio, ovvio per chi vive con i pet, si sta consolidando sempre più nell’opinione pubblica, con effetti importanti a livello giuridico, sociale ed economico.Secondo una ricerca di GFK del 2016, l’Italia è uno dei paesi più “amici degli animali”. Stando a questa rilevazione, in Italia il 67% degli intervistati ha dichiarato di vivere almeno con un pet, percentuale che colloca il nostro Paese in Europa davanti a Repubblica Ceca (65%), Francia (65%) e Spagna (62%). Si tratta di un dato di rilievo, a ulteriore conferma dell’importante ruolo che i pet rivestono nelle famiglie del nostro Paese.Il rapporto Assalco 2018 individua l’Italia come il primo Stato per numero di pet in rapporto alla popolazione. Considerando il totale di gatti, cani, uccelli, piccoli mammiferi e rettili, nel nostro Paese risultano presenti 50,3 pet ogni 100 abitanti; l’Italia precede Francia (46,5), Polonia (41), Spagna (40,2), Germania (39,8) e Regno Unito (30,3). È opportuno far presente che tale risultato è in parte imputabile all’elevata concentrazione di uccelli (21,2 ogni 100 residenti) riscontrata nel nostro Paese.Secondo un’indagine Eurispes del 2018, il cane viene scelto soprattutto dalle famiglie costituite da coppie con figli, con il 66,7%, nonché da coloro che vivono da soli (63,6%); quest’ultimi accolgono in particolare anche i gatti, che sono presenti nelle loro abitazioni nel 43,2% dei casi. Amano molto i gatti anche le famiglie monogenitore (42,1%) e le coppie senza figli (41,8%); queste due tipologie, sono anche quelle che più di tutte accolgono in casa gli uccelli. Le tartarughe sono preferite soprattutto dalle persone che vivono da sole (9,1%): in queste realtà familiari si trovano con maggior frequenza anche i conigli (6,8%), i criceti (4,5%) ed i cavalli (2,3%). Le coppie con figli, oltre a detenere il primato fra coloro che vivono con un cane, sono quelle che più di tutte prediligono i pesci (6%).Ma quali sono i benefici dell’avere un animale domestico? I nostri piccoli amici possono essere un rimedio contro la solitudine e lo stress, e possono aiutare ad accrescere il nostro livello di interazione nella società. Prendersi cura di un animale domestico può addirittura aiutare a vivere più a lungo.Studi recenti hanno associato la presenza di animali domestici, in special modo dei cani, ad un minor rischio di contrarre malattie del cuore e in generale a una maggiore longevità tra i suoi proprietari. Ma non è finita qui. La ricerca ha anche dimostrato che chi ha un animale in casa raramente soffre di depressione, sarà meno stressato e avrà una pressione arteriosa ridotta.In generale, giocare con gli animali porta a sentirsi sicuramente più rilassati, facendo incrementare i livelli di serotonina e dopamina; allo stesso tempo il colesterolo e i trigliceridi si ridurranno. Possedere animali migliora lo stato d’animo delle persone, facendo sì che la gente adotti abitudini salutari come uscire a passeggiare. Sono un sollievo per quelle persone che soffrono di disturbi bipolari, di stress post-traumatico, depressione o ansia.Prendersi cura di un animale domestico vuol dire prestare costante attenzione alle sue necessità, e rende la vita molto più movimentata, visto che si è in qualche modo obbligati a fare dell’esercizio fisico – si deve portare a passeggio il cane almeno una volta al giorno. Gli animali sono anche di grande compagnia, ed aiutano a diventare più socievoli, dal momento che quando li si porta a passeggiare capita spesso di distrarsi e incontrare altre persone con cui scambiare due chiacchiere.Gli animali domestici sono eccellenti compagni per le persone anziane. Consentono infatti di passare una vecchiaia salutare, rendendo questa fase della vita più allegra, più attiva e aiutando ad avere una memoria più agile. Stimolano la vitalità e consentono loro di restare in contatto con la società.