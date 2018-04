Un terrazzo da vivere (tutto l’anno!) Consigli su come rendere funzionale e vivibile lo spazio esterno, dall’arredo all’iluminazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non è detto che coloro che hanno il giardino non possano contare su spazi outdoor da vivere nel corso della bella stagione (ma anche d’inverno). Anzi: terrazzo o balcone permettono di godere l’aria aperta e i primi raggi di sole. Se state pensando a come arredare il terrazzo in previsione di sfruttarlo al meglio, ecco qui alcuni consigli.La prima regola da tenere a mente è che gli arredi esterni non dovrebbero mai discostarsi troppo da quelli dell’abitazione, regalando all’ambiente fuori un naturale continuum con il dentro. Importante, poi, dovrà essere la scelta delle sedute e del piano d’appoggio che risulterà sicuramente utile nelle serate in cui saranno organizzate cene con amici.Altro elemento d’arredo è la copertura che può essere mobile o fissa (potrebbe far la differenza nell’utilizzo dell’outdoor anche nelle stagioni meno miti o più piovose). Morbidi cuscini, tendaggi, vasi e piante completeranno l’area relax. Se lo spazio lo consente, potete pensare ad istallare un barbecue dove cucinare una grigliata perfetta, deliziando così tutti gli ospiti. Altro importante dettaglio è l’illuminazione. Viva e calda per feste e serate mondane, morbida e soft per le serate romantiche o rilassanti.Questo significa che, come dentro casa, anche per illuminare adeguatamente gli spazi esterni vanno scelte diverse tipologie di prodotti, ad esempio, in base all’ambiente che devono illuminare come la facciata, il terrazzo o la porta finestra. Una variabile importante sarà anche quella del posizionamento delle fonti di luce: più o meno esposte agli agenti atmosferici. Attenzione ad informarsi adeguatamente: ogni lampada dovrà essere progettata specificamente per gli esterni, capace di resistere all'umidità, agli agenti atmosferici e agli sbalzi termici.Da prediligere prodotti realizzati con materiali a tenuta stagna ed anticorrosione in modo che non siano solo più sicuri ma anche più duraturi.