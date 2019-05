Rigenerarsi all'aria aperta: i benefici per corpo e spirito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono davvero tante le attività da poter fare, da soli o in compagnia: per staccare la spina e mantenersi in forma in vista dell'estate!La bella stagione è cominciata e trascorrere del tempo all'aria aperta diventa ancora più piacevole. La temperatura è gradevole, fare del movimento in mezzo alla natura rappresenta il modo più efficace per staccare la spina dopo una intensa giornata di lavoro.Lo sport all'aria aperta si porta dietro tantissimi vantaggi: si può fare in qualsiasi momento della giornata, dunque, senza vincoli di orario, ed è anche particolarmente economico, specialmente se si decide di optare per una bella camminata, una corsetta o una passeggiata in bicicletta. Tante sono le alternative da prendere in considerazione per fare del movimento e prepararsi all'estate che è dietro l'angolo.Se siete soli, potreste considerare l'idea di concedervi delle belle passeggiate in mezzo alla natura, meglio se a passo svelto: una buona abitudine per garantire al vostro corpo un allenamento completo e allo stesso tempo scaricare tutte le preoccupazioni accumulate. La camminata è davvero benefica: basta una mezz'ora al giorno per ottenere buoni risultati fin da subito!Se avete la fortuna di poter camminare lontani dal traffico è molto meglio. È infatti risaputo che il contatto con la natura si rivela particolarmente benefico per la mente che si rilassa e ritrova energia. Se siete amanti della corsa, la bella stagione non può che esservi amica! Stando a recenti sondaggi (uno degli ultimi è quello confezionato per la Fidal, Federazione Atletica Leggera dall'Istituto Piepoli) sono sempre più numerosi gli italiani che si affidano con regolarità e costanza a questo sport. I vantaggi della corsa sono davvero tanti: aumenta la resistenza fisica, tonifica i muscoli del corpo, allenta le tensioni.Se corsa e camminata non vi entusiasmano, potrete sempre considerare l'opzione bicicletta: uno sport davvero efficace per concedervi del tempo. Se siete soli, potreste affidarvi a della buona musica per pedalare con ritmo e allo stesso tempo godervi il panorama circostante.Se siete in compagnia ancora meglio! La sana competizione vi aiuterà a dare il meglio di voi stessi per un allenamento a alta intensità. Tra gli sport all'aria aperta da fare in solitaria c'è anche il nuoto: adesso che il caldo arriverà, l'idea di nuotare in una piscina scoperta è molto allettante.Il nuoto è uno degli sport più completi per eccellenza, adatto anche a quelle persone a cui viene per esempio sconsigliata la corsa perché troppo traumatica. In acqua invece i movimenti si fanno più leggeri e assolutamente non traumatici per le articolazioni. E in acqua, con la bella stagione, si possono seguire anche svariati corsi: acquagym e hydrobike sono per esempio quelli più conosciuti ma ogni impianto sportivo, generalmente, garantisce un'offerta molto ampia in questo senso.Si tratta di corsi davvero molto utili per ritrovare la forma fisica perduta e, allo stesso tempo, rigenerare lo spirito! Insomma di alternative da prendere in considerazione, per fare sport all'aria aperta, ce ne sono tantissime. Basta solo scegliere quella più adatta a voi.A meno che non abbiate una passione spiccata per uno sport (e allora la scelta è ovvia), quando vi trovate a dover scegliere quale attività fisica fare è bene considerare alcuni aspetti partendo da una certezza: per essere costanti e regolari occorre che facciate qualcosa che sentite nelle vostre corde altrimenti il rischio è quello di allenarsi una volta e poi smettere.Cercate dunque di mettere a fuoco le vostre preferenze e effettuate la vostra scelta: se non amate allenarvi in solitaria, cercate la compagnia di qualcuno per sentirvi più coinvolti; se al contrario preferite rimanere soli con voi stessi, optate per uno sport che vi consentirà di farlo.Come già accennato, lo sport all'aria aperta si porta dietro anche un importante vantaggio economico specialmente in caso di bicicletta o camminata/corsa al parco. In questi casi la sola spesa da fare è quella relativa a una buona scarpa da ginnastica che vi metterà al riparo dagli inconvenienti più comuni. Per il resto, non serve un grande investimento economico: lo sport all'aria aperta, insomma, è anche low cost.